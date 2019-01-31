۷۵ درصد جمعیت روستایی کشور از آب آشامیدنی بهداشتی برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان در مراسم افتتاح پروژه آبرسانی روستایی شهدای فخرآباد بجستان اظهارکرد: مسئولان باید برای ایجاد رضایتمندی در مردم در خدمت‌رسانی با هم رقابت کنند تا مشکلات به سرعت حل شود.

وی افزود: تلاش ما این است که هر چه زودتر خدماتی با کیفیت به همه مردم عرضه شود تا آسایش و رفاه عمومی در شهرها و روستاها فراهم شود و در این راستا ایجاد شبکه های آب آشامیدنی بهداشتی در روستاها دنبال می شود.

وزیر نیرو تصریح کرد: در ابتدای انقلاب تنها ۱۲ درصد جمعیت روستاهای کشور از نعمت آب آشامیدنی برخوردار بود ولی امروز ۷۵ درصد جمعیت روستاها از شبکه‌های بهداشتی آب آشامیدنی برخوردار شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب تنها در یک نقطه محدودی از کشور شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب داشتیم ولی امروز نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشور، تحت پوشش شبکه‌های جمع‌آوری، هدایت و تصفیه فاضلاب است.

اردکانیان با اشاره به اینکه خوشبختانه در زمینه تامین برق هم مشکلی نداریم گفت: در تلاش برای احداث نیروگاه‎ها برای صادرات برق به کشورهای همسایه هستیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد امنیت غذایی کشور استفاده از تجربه کشاورزان، مصرف بهتر و مناسب‌تر آب، مرمت قنوات، انتخاب کشت‌های مناسب و روش‌های بهینه آبیاری را در دستور کار قرار داده ایم.