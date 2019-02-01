ناگهان برای تلویزیون مازاد شدیم/ جذابیت سوژه جسورانه یک فیلم

رضا بابک بازیگر «بنفشه آفریقایی» به کارگردانی مونا زندی حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه در این سالها چندان در آثار تلویزیونی حضور نداشته است، گفت: به یاد دارم در سالهای دهه شصت ما با تلویزیون بسیار همکاری داشتیم ولی به یکباره مازاد تشخیص داده شدیم!
بابک ادامه داد: به هرحال وقتی شرایط مساعد نباشد این اتفاق میافتد ضمن اینکه در آن سالها آثار تلویزیونی ایدهآل ما نبود ولی سعی کردیم آثار سلامتی را به مخاطب ارائه دهیم.
وی درباره تجربه حضور در فیلم سینمایی «بنفشه آفریقایی» هم عنوان کرد: علت حضورم در این فیلم این بود که از چفت و بست قصه و نگاه به این گونه آدمها یعنی آدمهایی که در زندگی دچار مشکل موجود در فیلم میشوند خوشم آمد و پذیرفتم که در این اثر باشم.
بابک با اشاره به اینکه در این سالها بسیاری فرصت فیلمسازی پیدا نکردهاند، اضافه کرد: به یاد دارم در ختم مادر یکی از دوستان بودم که متوجه شدم بسیاری از کارگردانهایی که در آن مراسم حضور داشتند، مدت زیادی است فرصت فیلمسازی پیدا نکردهاند و این به نظرم فاجعه است.
بابک درباره اینکه فیلم سوژه جسورانهای دارد ولی در پرداخت ضعیف است هم عنوان کرد: قصه فیلم خطی است اما میدانم صحنههایی داشت که حذف شده است. البته این به این معنی نیست که فیلم دچار ممیزی شد بلکه صاحبان فیلم به تشخیص خود، برخی از صحنهها را حذف کردند، شاید میخواستند که قصه آرام پیش برود و شاید دوست نداشتند چارچوب همیشگی فیلمنامه را رعایت کنند.
نظر شما