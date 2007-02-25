عبدالواحد موسوی لاری در گفتگو با خبرنگار"مهر" با بیان این مطلب افزود: عاملین این حملات همان کسانی هستند که در فجایع گذشته هم دست داشتند، مثل حادثه یکسال پیش در جاده زاهدان- زابل که موجب به شهادت رسیدن تعدادی از هموطنانمان شد.

وزیر سابق کشور افزود: اشرار طبیعی است که شرارت می کنند، چرا که خوی آنها شرارت است ، یک زمان با راهبندان و پیاده کردن بیگناهان و به رگبار بستن آنهاست ، شرارت می کنند و یک زمان با بمبگذاری و زمانی هم با شیوه های دیگر.

موسوی لاری هدف اشرار و عوامل استکبار از این حملات را تنها ایجاد فضای رعب و وحشت ندانست و تاکید کرد: آنها علاوه بر این هدف به دنبال ایجاد نوعی کینه، عداوت و دشمنی بین فرق اسلامی در کشوری است که قرنهاست با هم برادرانه زندگی می کردند و هیچگونه مشکلی هم نداشتند ، هدف آنها این است که نوعی تخم نفاق و کینه بین صاحبان یا پیروان مذاهب مختلف بیفکنند.

وزیر کشور دولت خاتمی، سیاست تفرقه اندازی بین شیعه و سنی را، ادامه سیاست های اجرا شده در عراق دانست و اظهار داشت: این سیاست راعوامل استکبار مدتی است در منطقه دنبال می کنند که نمونه های آن را می توانیم در عراق و برخی کشورهای مجاور ببینیم .

وی افزود: خوشبختانه در این بخش، قضیه توسط عناصر فهیم دو طرف از اهل سنت و اهل شیعه کاملا شناسائی شده و علمای شیعه و سنی این مسئله را افشا کردند و اجازه ندادند که اینگونه مسائل خدشه ای به وحدت و همدلی و همگرائی مسلمانان شیعه و سنی وارد کند، اما متاسفانه اثرات مخرب این گونه حرکات، فضای نا امنی است که در منطقه بوجود می آورد.

موسوی لاری در پایان با اشاره به نقش محوری نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در خنثی کردن این اثرات مخرب گفت: همت نیروی انتظامی و عوامل اطلاعاتی باید معطوف به این شود که با این پدیده هم قبل از وقوع یعنی در زمینه پیشگیری برخورد منطقی و عالمانه ای داشته باشند و هم در صورتی که واقع شد به سرعت بتوانند اثرات مخربی که بر امنیت روانی جامعه دارد از بین ببرند و با دستگیری عوامل و کارگزاران و دست اندرکاران اینگونه مسائل بتوانند مردم را به اقتدار و ایمنی امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی کشور امیدوار بکنند تا فضای یاس روانی بر جامعه حاکم نشود.