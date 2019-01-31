مسئولان برای مقابله با جنگ نرم برنامه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رضوی نسب عصر پنج‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی بسطام با حضور مسئولان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه اعضای این شورا باید به‌عنوان افسران جنگ نرم ایفای وظیفه نمایند، تأکید کرد: چهل‌سالگی انقلاب اسلامی یعنی به کمال رسیدن و بالندگی انقلاب؛ اما از سوی دیگر باگذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی با سه جنگ عظیم نظامی، اقتصادی و نرم و فرهنگی جبهه باطل علیه جمهوری اسلامی مواجه هستیم.

وی افزود: متولی مقابله با جنگ نظامی دشمنان، نیروهای مسلح هستند که بحمدالله دشمن را با شکست مواجهه کردند.

امام‌جمعه بسطام گفت: متولی مقابله با جنگ اقتصادی دولتمردان و مسئولان هستند که می‌بایست پاسخگوی مردم باشند لذا باید بررسی شود شورای فرهنگ عمومی در مبارزه با دشمن چقدر نقش ایجاد کرده و چقدر کوتاهی داشته است.

رضوی نسب بابیان اینکه مهم‌ترین نقشه دشمن علیه نظام اسلامی باید توسط شورای فرهنگ عمومی خنثی شود، تأکید کرد: رسالت این شورا، رسالتی خطیر است لذا مسئولان فرهنگی برای مقابله با جنگ نرم برنامه داشته باشند.

وی بابیان اینکه نتیجه برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی باید به تقویت اسلام و انقلاب بیانجامد، تأکید کرد: ترویج سنت‌های اصیل اسلامی و ایرانی که بیانگر فرهنگ هر منطقه ای است باید در دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار گیرد.

امام‌جمعه بسطام بر ضرورت مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان تأکید کرد و گفت: مهم ترین و بزرگ ترین کار فرهنگی و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان، ارتقا و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه به ویژه در بین جوانان است.