جدیدترین موضع گیری ترامپ درباره چین و مرز آمریکا با مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دونالد ترامپ در توییتی اعلام کرد: توافق تجاری با چین قبل از اینکه بازارهایش را به سوی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و اقدامات تجاری دیگر نگشاید در کار نخواهد بود.
رئیس جمهور آمریکا نوشت: مذاکره کنندگان ارشد چین در آمریکا حضور داشته و با نمایندگان ما دیدار میکنند. مذاکرات خوب پیش میرود و هر دو طرف نیت و روحیه خوبی دارند. چین خواهان افزایش تعرفهها نیست و میداند که توافق به نفعش است.
وی افزود: من با سران هیات آنها امروز در اتاق بیضی دیدار میکنم. تا زمانی که من و دوستم رییسجمهور «شی جینپینگ» در آینده نزدیک دیدار و درباره مسائل مهمتری مذاکره نکنیم. هیچ توافقی امضا نمیشود. من و نمایندگان چین سعی میکنیم تمامی جوانب را بررسی کنیم تا موضوعی باقی نماند. تعرفههای روی کالاهای چینی اول مارس به ۲۵ درصد افزایش مییابد، تلاش میکنیم تا آن روز همه مسائل را حل کنیم.
وی در ادامه درباره مرزهای مکزیک و آمریکا نیز بیان کرد: سربازان بیشتری به مرز با مکزیک برای توقف حمله مهاجران غیرقانونی و کسانی که باید آنها را متوقف کنیم، اعزام خواهد شد.
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