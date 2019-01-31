مراسم چهلمین روز ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی شامگاه پنج‌شنبه با حضور اساتید حوزه علمیه قم، تعدادی از مسئولان کشوری و لشکری، طلاب و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی و آیت الله العظمی علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعیان، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آیت الله ابراهیم امینی، آیت الله گرامی و آیت الله علوی بروجردی از اساتید حوزه علمیه قم، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و بهرام سرمست استاندار قم در این مراسم شرکت کرده بودند.

جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نمایندگان بیوت مراجع تقلید و تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان نیز در مراسم گرامیداشت چهلمین روز ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی حضور داشتند.

حجت الاسلام حسین مؤمنی از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: این عالم ربانی برای طلاب الگویی شایسته بود که با عمل و رفتار نیکوی خود همه را به ساده زیستی و زهد دعوت می‌کرد.

وی افزود: مرحوم آیت الله هاشی شاهرودی خادمی دلسوز برای نظام بود و در هر مسئولیتی که قرار داشت منشأ خیر و برکات فراوانی می‌شد و به آن جایگاه اعتبار می‌بخشید.

همچنین مراسم گرامیداشتی نیز عصر امروز پنج‌شنبه با حضور بانوان در مسجد امیرالمؤمنین(ع) قم برگزار شده بود.