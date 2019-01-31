بازیکن خارجی تفاوت ما با شهرداری گرگان را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی منش شامگاه پنجشنبه پس از شکست تیم پگاه تهران مقابل شهرداری گرگان در هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بازیکنان ما در هفته‌های اخیر به انسجام تیمی خوبی رسیده‌اند و از تیم شهرداری گرگان هم شناخت کاملی داشتیم.

وی افزود: در این دیدار هم مانند بازی رفت بازیکن خارجی شهرداری گرگان تفاوت‌ها را رقم زد و ما به این بازیکن باختیم.

محمدی منش تصریح کرد: ما سه کوارتر نخست و تا اواسط کوارتر چهارم پایاپای با تیم شهرداری گرگان بازی کردیم اما دو دقیقه تمرکزمان را به دلیل بی تجربگی بازیکنان از دست دادیم و نتیجه را واگذار کردیم.

وی ادامه داد: من مقصر این شکست هستم زیرا نتوانستم در لحظات حساس تمرکز بازیکنانم را حفظ کنم و در آن لحظات حساس بازی را از دست دادیم و اختلاف نتیجه منطقی نبود.

با صدای ضبط شده تماشاگران گرگانی تمرین کرده بودیم

سرمربی تیم پگاه تهران در خصوص داشتن بازیکنانی که سابقه بازی در گرگان را داشتند، گفت: بازیکنان ما از لحاظ روحی و روانی مشکلی برای بازی در این سالن نداشتند، ما سه روز از تمرینات تیم را با صدای ضبط شده بوق و شیپور تماشاگران گرگانی انجام دادیم تا برای این دیدار آماده باشیم.

محمدی منش با بیان اینکه شهرداری گرگان با کمک هوادارانش ۲۰ امتیاز از رقبا جلو است، خاطرنشان کرد: امیدوارم شرایط برای تمام تیم‌ها این گونه باشد که از حمایت هواداران بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: ضعف شهرداری گرگان با جذب بازیکن خارجی برطرف شده و امیدوارم ما هم بتوانیم با جذب بازیکن خارجی ضعف‌های تیم را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: البته در صورتی بازیکن خارجی جذب خواهیم کرد که بتواند به تیم و بازیکنان کمک کند در غیر این صورت ترجیح می دهیم با همین بازیکنان لیگ را ادامه دهیم.

پگاه با هدف سازندگی وارد بسکتبال شده است

سرمربی تیم بسکتبال پگاه تهران در خصوص درخشش محمد اوجاقی در این دیدار، تصریح کرد: اوجاقی در این دیدار ۲۵ دقیقه به میدان رفت و ما نشان دادیم به یک بازیکن متکی نیستیم.

محمدی منش اضافه کرد: خیلی از بازیکنان ما در لیگ‌های دسته اول و دوم بازی می‌کردند یا اینکه تیم نداشتند، ما به چنین تیمی افتخار می‌کنیم که از بازیکنانی بی نام و نشان بازی گرفتیم و اکنون صحبت از دعوت دو بازیکن ما به اردوی تیم ملی است.

وی ادامه داد: پگاه برای کمک به بسکتبال وارد لیگ برتر شده و در سال‌های آینده حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهد داشت، اکنون وجهه خوبی در بسکتبال ایران به دست آورده‌ایم و در نیم فصل دوم نمایش بهتری داشته‌ایم.

وی در پایان گفت: پگاه تیمی خصوصی است که افراد فنی در آن تصمیم می‌گیرند و هر سال بهتر خواهد شد زیرا با هدف سازندگی وارد شده و کمک زیادی به بسکتبال ایران خواهد کرد.

‌لازم به ذکر است؛ تیم‌های شهرداری گرگان و پگاه تهران در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور بعدازظهر پنجشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۷۷ بر ۶۶ شهرداری گرگان پایان یافت.