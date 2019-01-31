ترمیم محورهای سوسنگرد پس از آماده شدن شرایط

غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با بارش هایی که در خوزستان داشتیم و در شهرستان هویزه و سوسنگرد مشکلاتی پیش آمد، کارکنان راهداری این اداره کل در کنار سایر دستگاه های خدمات رسان عضو ستاد بحران با بسیج امکانات و ماشین آلات در مناطق این دو شهرستان حضور پیدا کردند.

وی افزود: هرچند که کار ترمیم سیل بندها را از یک هفته قبل انجام و اقدامات خیلی خوبی انجام شد ولی با وجود همه زحمات شاهد این هستیم که سیل بند شهر رفیع دچار شکستگی شده و همه در حال کمک هستند که هرچه سریعتر نسبت به ترمیم این سیل بندها اقدام کنند.

بهرامی نیا با بیان اینکه امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده این مشکلات زودتر برطرف شود، عنوان کرد: همکاران راهداری در کنار همه مسئولان حضور دارند و ظرف چهار روز گذشته به صورت شبانه روزی در کنار دیگر دستگاه ها فعالیت کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به اعزام حدود ۲۰ دستگاه ماشین آلات راهداری به هویزه و سوسنگرد خبر داد: همچنین ۱۰ دستگاه اتوبوس در شهرستان سوسنگرد مستقر کردیم تا در صورت نیاز به تخلیه و انتقال ساکنان اقدام لازم را برای جابجایی مردم انجام دهند.

بهرامی نیا یادآور شد: روز گذشته معاون راهداری سازمان نیز از محورهای این شهرستان ها بازدید و برآورد خسارت انجام شد که به محض آماده شدن شرایط نقاط مورد نیاز را ترمیم می کنیم.

وی خبر داد: حدود ۴۰ نفر در هویزه و سوسنگرد مشغول فعالیت برای ترمیم سیل بندها هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان در خصوص جاده های روستایی بیان کرد: به غیر از یکی از جاده ها در شهرستان سوسنگرد در دیگر جاده های روستایی مشکل خاصی از این بابت نداشتیم؛ با تلاش کارکنان راهداری بازگشایی همان یک مورد نیز انجام شد.

بهرامی نیا در پایان با اشاره به ریزش کوه در برخی شهرستان ها گفت: به غیر از لغزش کوه در شهرستان اندیکا که ۴۸ ساعت آن جاده غیرشریانی و فرعی را مسدود کرد، در دیگر شهرستان ها شاهد مسدود شدن محورها نبودیم.