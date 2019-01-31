به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری امروز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر، با اشاره به سیاست گذاریهای اقتصادی، اظهار کرد: باید سیاستها به گونهای تدوین شود که به برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم به صورت جدی توجه شود.
وی با اشاره به افتتاح پروژههایی که در دهه مبارک فجر به بهره برداری میرسد، تصریح کرد: پروژههای متعددی در طول سال در استان قم به بهره برداری میرسد اما براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته مقرر شد پروژههایی که در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب در قم به بهره برداری میرسد به اشتغال زایی توجه جدی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار قم ادامه داد: از ۳۶۸ پروژهای که در دهه مبارک فجر به بهره برداری میرسد ۹۲ پروژه اقتصادی است و اشتغال زایی به دنبال دارد.
عضنفری با شاره به اعتبار پروژههای اقتصادی که در قم به بهره برداری میرسد، گفت: این پروژهها با بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزههای اقتصادی، اشتغال زایی و تولید و صنعتی در قم به بهره برداری میرسد.
وی با بیان اینکه تخصیص اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان به حوزه اقتصادی نشان از سرمایهگذاری ۵۵ درصدی در این حوزه دارد، بیان کرد: در طول یک سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان بانکهای استان در زمینه اجرای پروژههای اقتصادی مشارکت داشتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار قم خاطرنشان کرد: این اقدامان موجب شد در قم بیش از ۴ هزار شغل تثبیت و ۴۰۰ شغل جدید ایجاد کرد.
وی از در نظر گرفتن برنامههایی برای جذب سرمایه گذار در قم خبر داد و تصریح کرد: با تلاشهایی که صورت گرفت شمار فراوانی از واحدهایی که راکد بودند به چرخه تولید بازگشتند و در این راستا سرمایه در گردش در بازار تولید تأمین شد.
غضنفری در ادامه سخنانش یکی از مشکلات اقتصادی که در استان قم وجود دارد را تملک واحدهای صنعتی بدهکار به بانکها ذکر و خاطر نشان کرد: در سال ۹۸ هر واحد صنعتی که در تملک بانکها باشد با تدابیر اقتصادی به چرخه تولید باز گردانده میشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار قم از ایجاد ۱۴ هزار شغل در قم خبر داد و خاطرنشان کرد: برای هدفگذاری ایجاد این تعداد شغل در قم ۴ هزار میلیاد تومان اعتبار پیش بینی شده که ۸۰ درصد آن از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی تأمین میشود.
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