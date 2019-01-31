کانون مدافعان «حریم آل الله» در فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان پنجشنبه در گردهمایی پزشکان و پیراپزشکان ایثارگر، خانواده شهدا و ایثارگران مدافع حرم استان فارس ضمن گرامیداشت یاد شهدا و تبریک پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با شکل‌گیری یگانی در ایام شهادت حضرت زهرا (س) نام مقدس فاطمیون برآن یگان نهاده شد، یگانی که رزمندگان آن بعضا فرزندان پدرانی هستند که در هشت سال دفاع مقدس، برای دفاع از انقلاب اسلامی با داعش زمان یعنی حزب بعث عراق جنگیدند.

فرمانده سابق انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه شهدای مدافع حرم دلاور مردانی هستند که با عشق به اهل بیت(ع) درغربت، برای تداوم راه اهلبیت (ع) جان خود را غریبانه نثار کردند، افزود: درود خدا بر برادران افغانستانیِ مبارز که برای دفاع از حرم عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب و حضرت رقیه(س) در برابر تروریست‌های داعش در سوریه شجاعانه جنگیدند.

وی با بیان اینکه شهدای فاطمیون پیوستگی امت اسلام را در دفاع از حریم آل الله به نمایش گذاشتند، ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری، کسانی که داوطلبانه به این میدان می‌روند، دو سه خصوصیت ممتاز نسبت به دیگران دارند که یکی غیرت و تعصّب دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) است زیرا می‌خواهند از حریم اهل‌بیت(ع) دفاع کنند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب شوق شهادت را از دیگر خصوصیات متمایز شهدای مدافع حرم می دانند، گفت: به طور حتم شهدا و خانواده‌های آنها حق بزرگی بر گردن همه‌ملت ایران دارند.

سردار سجادیان با تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شهدا و خانواده های مدافع حرم گفت: همانند زمان جنگ جمعی از دوستان برای تقویت تفکر بسیجی در جامعه در صدد تشکیل کانونی هستند تا بتوانند همراه با سازمان ها و نهادهای رسمی کشور خدماتی را به خانواده های معزز شهدا ، رزمندگان و جانبازان ارائه دهند از این رو در صدد تشکیل کانون حامیان مدافعان حریم آل الله برآمدند.

جانشین سابق مرکز مطالعات راهبردی ناجا در خصوص اهداف تشکیل این کانون گفت: همکاری با سازمانها و نهادهای کشوری و لشکری برای خدمت رسانی به مدافعان حریم آل الله، حمایت همه جانبه از مدافعان حریم آل الله و خانواده های آنها در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی، بهداشت و درمان، حمایت حقوقی از ایثارگران و خانواده های مدافعان حریم آل الله در مراجع قضایی، انتظامی، سازمانها و سایر نهادها، انجام مشاوره حقوقی و خانوادگی ، سازماندهی و تقویت داوطلبانه در حوزه حمایت از مدافعان حریم آل الله ، توسعه اندیشه و تفکر بسیجی و جهادی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و گرد آوری و نشر ایثارگری های مدافعان حریم و ...از دیگر اهداف این کانون است.

در این مراسم دکتر فرزاد شاهچراغی نیز با تقدیر از پزشکان و پیراپزشکان حامی خانواده های شهدا گفت: خدمات پزشکی توسط پزشکان حاذق و متخصصی که در سطح شهر هستند به خانواده مدافعان حرم بدون هیچ چشمداشتی ارائه می دهند که بخشی از نیازهای آنها را در این حوزه رفع می کند.

وی افزود: خدمات عمومی، پزشکی، زنان و زایمان، خدمات جراحی و... نیز به خانواده های این شهدا تاحدی که در توان بوده ارائه شده است.

در این مراسم از تعدادی از پزشکان و پیراپزشکان تقدیر شد.