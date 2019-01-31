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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۵۲

حماس: دعوت عباس به کنفرانس سازش مخالف اجماع ملی است

حماس: دعوت عباس به کنفرانس سازش مخالف اجماع ملی است

جنبش مقاومت اسلامی «حماس» روز پنجشنبه اعلام کرد که دعوت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به برگزاری کنفرانس بین المللی سازش مخالف اجماع ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «حازم قاسم» سخنگوی حماس دعوت عباس به برگزاری سازش را مخالف همه مطالبات برای توقف هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی و مخالف اجماع ملی دانست.

پیش از این محمود عباس خواستار برگزاری کنفرانس چند جانبه بین المللی برای پیشبرد روند سازش و راه حل دو دولتی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی شده بود.

سخنگوی حماس این درخواست را مخالف اجماع ملی و در تناقض با درخواست برای توقف هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی دانست و گفت:  این درخواست در ادامه اقدامات بی فایده تشکیلات خودگردان فلسطین صورت می گیرد.

گفتی است مذاکرات سازش میان تشیکلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به علت مخالفت این رژیم با توقف شهرک سازی و آزادی اسیران قدیمی فلسطینی در زندان های صهیونیستی در آوریل ۲۰۱۴ متوقف شد.

کد مطلب 4529858

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