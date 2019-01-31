منزل «خوان گوایدو» در محاصره نیروهای امنیتی ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خوان گوایدو» رهبر مخالفان و رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا در یک سخنرانی در دانشگاه مرکزی ونزوئلا در شهر کاراکاس گفت که نیروهای ویژه پلیس در خانه وی حضور دارند و می خواهند با فابیانا [همسرش] ملاقات کنند».

وی در ادامه افزود: «دیکتاتوری [مادورو] گمان می کند که این ما را می ترساند. من آنها را برای هر اتفاقی که برای کودک ۲۰ ماهه ام بیفتد، مسئول می دانم. من از اینجا به سمت منزل خود می روم تا از خانواده ام محافظت کنم و از نمایندگان دیپلماتیک نیز دعوت می کنم که همراه من آمده تا از نیت حقیقی نیروهای ویژه مطلع شوند».

از سوی دیگر، «کارلوس وککیو» نماینده منتصب از سوی گوایدو در آمریکا در پیامی با اعلام عدم شرکت نیروهای اپوزیسیون در «هرگونه مذاکره با مادورو»، از رئیس جمهور این کشور خواست تا از قدرت کناره گیری کند.

در ضمن، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی این اتحادیه را برای وضع تحریمهای جدید علیه ونزوئلا مورد تصدیق قرار داد. این در حالی است که پارلمان اروپا ساعاتی پیش قطعنامه ای را تصویب کرد که کشورهای عضو این اتحادیه را برای به رسمیت شناختن خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا تشویق می کند.

گفتنی است گوآیدو- رئیس پیشین و برکنار شده مجلس ملی ونزوئلا- روز ۲۳اُم ژانویه خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور معرفی کرد؛ اقدامی که به سرعت از سوی آمریکا و شماری دیگر از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شد. اما در مقابل، مادورو رهبر مخالفان دولت خود را «دست نشانده» آمریکا خوانده و واشنگتن را به سازماندهی کودتا در کشور خود متهم ساخت.

به رغم حمایت واشنگتن از دولت خودخوانده گوایدو، مقامات روسیه، چین، ترکیه و شماری دیگر از کشورهای جهان حمایت خود را از دولت مادورو قاطعانه اعلام کردند.