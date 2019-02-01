سازمان ملل خواستار اقدام جامعه جهانی علیه شهرک سازیهای اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، یک مقام سازمان ملل با محکوم کردن شهرک سازیهای اسرائیل در سرزمینهای اشغالی و توسل به خشونت مرگبار علیه فلسطینیان، از جامعه بین المللی خواست تا علیه موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی دست به اقدام زنند.

«مایل لینک» گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد: «جامعه بین المللی باید در واکنش به رشد شهرک سازیهای اسرائیل در کرانه باختری از جمله اورشلیم شرقی که رد آشکار راه حل دو دولتی است، اقدامی قاطع انجام دهد».

وی در ادامه افزود: «اگر جامعه بین المللی نسبت به توسعه شهرک سازیهای اسرائیل بی تفاوت بماند، ما در نهایت شاهد الحاق این مناطق به سرزمینهای تحت سیطره اسرائیل خواهیم بود».

مایکل لینک همچنین تأکید کرد که شهرک سازیهای اسرائیل «نقض فاحش» کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) است و منشأ طیفی از موارد نقض حقوق بشر است.