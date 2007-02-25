تدوین "حس پنهان" آغاز شد

گنجوی ضمن اعلام این خبر در مورد تدوین فیلم به خبرنگار مهر گفت: "من فیلم را بر اساس ریتم و ضرباهنگی که در ضبط تصاویر آن رعایت شده همزمان با مرحله تولید مونتاژ می کنم و در تلاش هستم تا تدوین فیلم طبق زمانبندی تعیین شده به انجام برسد."



"حس پنهان" نخستین ساخته بلند سینمایی مرتضی رزاق کریمی بعد از سال ها فعالیت در زمینه تولید آثار مستند و نیمه بلند است. این فیلم اثری اجتماعی راجع به غفلت در زمانه ماست. امیر و سیمین زوجی جوان در بحرانی ناخواسته گرفتار شده اند. آیا تقدیر برگ تازه ای در زندگی آنها می گشاید؟



محمدرضا فروتن، مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، شهره سلطانی و نیوشا ضیغمی بازیگران اصلی این فیلم هستند. فریدون فرهودی و مصطفی رزاق کریمی نویسندگان فیلمنامه، فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری، عباس رستگارپور صدابردار، فرهاد ویلیکجی طراح صحنه و لباس، مجید صباغ بهروز عکاس، سحر مصیبی منشی صحنه و مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده "حس پنهان" هستند.