به گزارش خبرنگار مهر، هرچند کارلوس کی روش بعد از جدایی از تیم ملی فوتبال ایران هنوز به صورت رسمی به عنوان سرمربی تیم کلمبیا معرفی نشده است اما تمام شواهد حاکی از این است که این اتفاق به زودی طی روزهای آینده رخ خواهد داد.

سایت «پابلی اسپورت» کلمبیا در گزارشی به جزئیات مذاکره فدراسیون فوتبال این کشور و کارلوس کی روش پرداخته و اعلام کرده است اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این مربی پرتغالی کارش را در کلمبیا شروع می کند. زمان حضور کی روش در کلمبیا هم روزهای نخست هفته آینده خواهد بود.

پابلی اسپورت مدعی شد یکی از مسائل مورد بحث کی روش و فدراسیون کلمبیا انتخاب دستیاران و تعداد آنها است. این سایت نوشت: «فدراسیون کلمبیا قرار نیست همانند دوران خوزه پکرمن (سرمربی سابق کلمبیا) رفتار کند. به عنوان مثال تعداد دستیاران کی روش کاهش می یابد و آنها باید عمدتا مربیان بومی باشند. با این حال کی روش تاکید کرده است که او شخصا بعضی از مربیان را با خودش به کلمبیا می آورد.»

پابلی اسپورت کلمبیا در ادامه گزارش خود آورده است: «کی روش با یک مربی بدنساز و یک دستیار فنی راهی کلمبیا می شود. با این حال او در آخرین مذاکراتش بر حضور یک فیزیوتراپ و یک مدیر پشتیبانی و لجستیک تاکید کرده است. این فرد احتمالا آنتونیو ولز است که مذاکره با رئیس فدراسیون کلمبیا را تایید کرده است. فیزیوتراپ مدنظر هم دیگو کیاچینو آرژانتینی است که ۴۵ سال دارد. فدراسیون نگاه بدی به انتخاب این فیزیوتراپ ندارد. فدراسیون کلمبیا اعتقاد دارد این درخواست ها غیرعادی نیست بخصوص اینکه خوزه پکرمن در زمان حضورش روی نیمکت کلمبیا هشت دستیار داشت ولی کی روش چهار نفر با خودش به کلمبیا می آورد. سایر مربیان توسط فدراسیون انتخاب خواهند شد که یکی از آنها آرتور ریس است.»