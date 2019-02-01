جشنواره منطقه ای قصه گویی کتابخانه های عمومی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان فارس، مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس با تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به تشریح ویژه برنامه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس به مناسبت دهه فجر پرداخت و از برنامه ریزی های کتابخانه های عمومی فارس برای چهلمین بهار انقلاب خبر داد.

روح الله منوچهری افزود: به منظور تجدید بیعت با آرمان های امام راحل(ره) و شهدا و گرامیداشت حماسه انقلاب اسلامی، ویژه برنامه های کتابخوانی با محوریت دهه مبارک فجر و جشن انقلاب به صورت گسترده در تمامی کتابخانه های عمومی استان اجرا خواهد شد.

وی به میزبانی شیراز از «قصه گوی ظهر جمعه» در دهه فجر اشاره کرد و گفت: طرح ۴۰ قلم به منظور قدردانی از اهالی قلم برجسته به همت نهاد کتابخانه های عمومی در حال اجراست که بر اساس این طرح، آیینی تجلیل از محمدرضا سرشار نویسنده و پژوهشگر و گوینده برنامه رادیویی قصه ظهر جمعه در شیراز روز پنج شنبه ۱۸ بهمن ماه در شیراز برگزار می شود.

منوچهری همچنین از برگزاری جشنواره منطقه ای قصه گویی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به میزبانی شیراز خبر داد و گفت: در این جشنواره که روزهای ۲۳ و۲۴ بهمن ماه در شیراز برگزار می شود کتابداران کتابخانه های عمومی چهار استان کرمان، بوشهر، هرمزگان و فارس مهارت های قصه گویی خود را به رقابت می گذارند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی در ادامه به برنامه های کتابخانه های عمومی نیز اشاره کرد و گفت: تمامی کتابخانه های عمومی استان در این ایام ویژه برنامه های کتابخوانی با موضوع انقلاب را برگزار خواهند کرد.

به گفته وی برگزاری نشست های کتابخوان، نقد و معرفی و جمع خوانی کتاب های انقلاب، برپایی نمایشگاه کتاب، پوستر، عکس و مطبوعات روزشمار انقلاب، شب شعر انقلابی، نشست های روایت گری انقلاب، برگزاری مسابقات گسترده کتابخوانی با موضوع کتاب های انقلابی، آذین بندی کتابخانه ها و تجدید بیعت کتابداران با آرمان های امام راحل(ره) و شهدا، غبارروبی آرامگاه شهدا و دیدار با خانواده شاهد و ایثارگر از جمله برنامه هایی است که در کتابخانه های عمومی استان صورت می گیرد.

این مقام مسئول همچنین برنامه های انقلابی ویژه کودکان را بخشی دیگر از تدارک کتابخانه های عمومی در ایام دهه فجر دانست و یادآور شد: نشست های قصه گویی و شعرخوانی، معرفی کتاب کودک با موضوع انقلاب اسلامی و شهدا، برگزاری مسابقات نقاشی، طرح نواختن زنگ انقلاب در مدارس و برپایی نمایش خلاق با موضوع انقلاب نیز از دیگر برنامه های این مجموعه در دهه مبارک فجر خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در ادامه به دستاوردهای ۴۰ ساله کتابخانه های عمومی فارس در دوران انقلاب اسلامی اشاره کرد و عنوان کرد: پیش از پیروزی انقلاب، ۳۴ کتابخانه عمومی در استان فارس وجود داشت، این در حالی است که با افزایش ۲۰۰ کتابخانه عمومی در این دوران، اکنون ۲۳۴کتابخانه عمومی با مجموع ۷۳۵۱۶ متر مربع زیربنا در استان فارس خدمات دهی می کنند.

منوچهری با تصریح اینکه خدمات فرهنگی کتابخانه های عمومی در این دوران قابل شمارش نیست، اشاره کرد: کتابخانه های عمومی در دوران پس از انقلاب با گسترش خدمات خود در جای جای استان در زمینه توزیع امکانات فرهنگی و دسترسی آسان عموم مردم به کتاب کوشیده است که نمونه آن وجود ۵۰ کتابخانه روستای در استان فارس و کتابخانه های عمومی در شهرهای کوچک و مناطق محروم شهرستان هاست.

وی عنوان کرد: برنامه ریزی ویژه برای کودکان و نوجوان، توجه به ایجاد کتابخانه و طرح هایی برای در دسترس کرد کتاب در مناطق محروم، توجه به نیازهای کتابخوانی گروه های خاص، اجرای برنامه های ترویجی کتابخوانی، توسعه و تجهیز کتابخانه ها از جمله دیگر دستاوردهای این مجموعه در دوران انقلاب اسلامی بوده است.