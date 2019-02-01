به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کاشان با بیان اینکه شهدا برای استقلال کشور جان خود را نثار کردند، اظهار داشت: مجلس شهدا محل درس گرفتن از شهدایی است که هستی و زندگی خود را نثار کردند و بر همین اساس باید درک کنیم که اگر شهدا زنده بودند چه به ما می گفتند.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهدا از ما اطاعت از رهبری را می خواهند، ابراز داشت: اولین مواردی که شهدا از ما خواستند برقراری اسلام در کشور و ستیز با قدرت های شیطانی است و این مهم در وصایای شهدا نمود پیدا کرده است، تا زمانی که آن وصایا را عمل کرده موفق هستیم و هر زمان عمل نکردیم شکست خوردیم.

موفقیت صنعت هسته‌ای و هوا و فضا نشانه‌های عمل به وصایای شهدا است

وی موفقیت صنعت هسته ای و هوا و فضا را نشانه های عمل به وصایای شهدا دانست و گفت: اگر امروز در برخی از شاخه های سلول های بنیادی پیشرفت های قابل توجهی داشته و یا کارنامه موفقی از انقلاب داریم نتیجه عمل به وصایای شهدا است.

نقدی با بیان اینکه بزرگترین انقلاب بعثت پیامبر اکرم (ص) است، افزود: تا قبل از بعث پیامبر اکرم برخی از افراد بر مردم حکمرانی می کردند که حتی در برخی مواقع سواد خواندن و نوشتن نداشتند و گاهی موارد ظالم ترین افراد در زمان خود بودند و این مهم نشان می داد که حکما حتی بر اساس تقوا نیز انتخاب نشده بودند.

تفکر انقلاب مردم را از بردگی اربابان نجات داد

وی با بیان اینکه رضاخان ۴۴ هزار ملک و زمین داشت، ابراز داشت: رضا خان در قبل از به سلطنت رسیدن حتی از ملزومات زندگی محروم بود و هیچ برتری نسبت به مردم نداشت و بر همین اساس نتیجه مخالفت با حکومت رضاخان در بهترین حالت زندان بود.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن اشاره به نهضت تنباکو و سایر نهضت های ناموفق تا قبل از پیروزی و حاکمیت انقلاب اسلامی ابراز داشت: انقلاب اسلامی مردم را از بردگی اربابان غفلت نجات داد و باتقواترین افراد نیز رهبری این امت اسلامی را بر عهده گرفتند.

وی ضمن اشاره به فقر امکانات در حوزه های مختلف قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اکثریت مردم تا قبل از انقلاب بیسواد بودند، متوسط عمر مردم ۵۰ سال بود و بیمارهای واگیردار در جامعه بیداد می کرد و ۹۰ درصد درآمد نفتی به بهانه هزینه استخراج نفت به حساب آمریکایی ها ریخته می شد.

ایران آزادترین و مستقل ترین کشور جهان است

نقدی ضمن اشاره به برکات انقلاب اسلامی افزود: برکات انقلاب تا به اندازه ای است تا متوسط عمر انسان بیش از ۲۰ سال افزایش پیدا کرده است و در بسیاری از حوزه های علمی، صنعتی، بهداشتی و غیره پیشرفت های قابل توجهی داشته ایم.

وی ایران را آزادترین و مستقل ترین کشور جهان دانست و اظهار داشت: کشور ایران مردم سالار است و مردم برای خودشان تصمیم می گیرند و تمامی مشکلات به وجود آمده به دست خود مردم حل و فصل می شود و این مردم سالاری در دنیا بی نظیر است و آنچه در سایر کشورها به عنوان مردم سالاری مطرح می شود چیزی جز حزب سالاری نیست.

مشکلات به وجود امده حاصل عملکرد خودمان است

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه مردم با رای خود برای مملکت خود تصمیم می گیرند، ابراز داشت: مشکلات به وجود آمده نتیجه عملکرد خودمان است، ولایت فقیه در این مسیر حافظ رای مردم است به نحوی که امام راحل با وجود رای ندادن به بنی صدر، پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور از وی حمایت کردند.

نقدی ضمن اشاره به تحریم های اعمال شده علیه ایران و دستاوردهای نظامی کسب شده با وجود این تحریم ها افزود: شما مردم کشور را ساختید به نحوی که در این برهه از خشکسالی، ایران صادرکننده مواد غذایی و برق به کشورهای همسایه است و بزرگترین سدهای جهان توسط ایرانیان شاخته شده است.

رویکرد اشتباه دلیل عدم پیشرفت است

وی با بیان اینکه اقتصاد پیشرو و مولد نیاز به انرژی، آب و خاک و مواد اولیه، نیروی انسانی، علم وفناوری و نقدینگی دارد، گفت: دلیل عدم پیشرفت رویکرد اشتباه ما در این حوزه است چراکه در حوزه های دیگر که به شکل کامل از بیگانگان مایوس شدیم حتی از آب کره گرفتیم و البته این امور مهم با توکل به خدا میسر شد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که رویکرد ما به انقلابی گری و فعال کردن ظرفیت های داخلی تغییر نکند، مشکلات ما حل نمی شود، گفت: اگر ۱۰۰ سال دیگر نیز به دنبال سراب مذاکره باشیم مشکلات ما حل نمی شود، در واقع از روزی این مشکلات آغاز شد که موضوع مذاکره با آمریکایی‌ها مطرح شد.