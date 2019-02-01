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۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۷

استاندار مرکزی:

پیام ارزشمند انقلاب اسلامی ایران جهانی شده است

پیام ارزشمند انقلاب اسلامی ایران جهانی شده است

خمین- استاندار مرکزی گفت: در آستانه چهل سالگی فجر انقلاب، شاهد آن هستیم که پیام ارزشمند انقلاب اسلامی ایران جهانی شده و از مرزهای یک محدوده جغرافیایی فراتر رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح جمعه در نشست شورای اداری مشترک استان مرکزی و شهرستان خمین در نخستین روز از دهه فجر در بیت تاریخی امام راحل، اظهار داشت: بنیانگذار انقلاب از همان ابتدا راه خود را با اقتدار آغاز کرده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره همانند یک سیاستمدار حرفه ای تصمیم گیری و عمل کرد.

استاندار مرکزی افزود: مولفه های کسب و حفظ قدرت مقولاتی است که هر سیاستمدار بزرگ و حکمرانی باید آن را بداند و اجرا کند و امام بدون حضور در کلاس سیاست این مولفه ها را مطلوب تر از هر سیاستمدار حرفه ای به اجرا درآورد.

آقازاده خاطرنشان کرد: پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، جمهوری اسلامی در مسیر اقتدار حرکت می کند و دنیا به قدرت انقلاب اسلامی ایران آورده، به همین سبب، امروز انقلاب اسلامی محدود به جغرافیای ایران نیست و مردم دنیا پیام این انقلاب را می دانند و این را امام به ما و دنیا آموخت، امروز نیز این راه همچنان توسط رهبر فرزانه انقلاب و امت اسلامی ادامه دارد.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: امسال در ایام دهه فجر نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افتتاح طرح‌های عمرانی را شاهد هستیم و این به کمک همه دست اندرکاران از مردم گرفته تا دولت انجام شده است.

وی افزود: بیش از ۷۵۰۰ فرصت شغلی به طور مستقیم و غیرمستقیم با بهره برداری از این طرح ها ایجاد می شود که اینها همه خدمت بی منت نظام جمهوری اسلامی به مردم ولایتمدار و انقلابی است. مردم هم در مقابل این خدمات قدرشناس هستند و هر زمانی که نظام در مقاطع مختلف با مشکلاتی روبرو بوده، مردم تا پای جان برای صیانت از این انقلاب ایستاده اند.

کد مطلب 4529938

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