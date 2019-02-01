ساری از شهرهای المپیکی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان صبح جمعه در حاشیه همایش بزرگ خانوادگی در بوستان ولایت با بیان اینکه یک سوم از مدال های خوش رنگ مسابقات توسط فرزندان مازندران کسب می شود افزود: ساری یکی از المپیک ترین شهرهای کشور است و در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی تاکنون توفیقات خوبی به دست آورده ایم.

وی ایجاد جاده سلامت و تقویت ورزش همگانی را از برنامه های شورای ورزش همگانی بیان کرد.

در این مراسم با حضور مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان، حکم بازنشستگی نعمت جهانشاهی، محمد یزدانی و اسماعیل نوروزی اهداء شد و موهبت مهدوی مدیرعامل بیمه روستاییان و عشایر و کشاورزان کشور نیز گفت: امروز شماری از بازنشستگان با دریافت حکم از مزایای و حقوق بازنشستگی بهره مند می شوند.

در این مراسم که با حضور پرشور خانوارهای ساروی برگزار شد، به قید قرعه به شماری از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد.