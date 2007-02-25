افشای مذاکرات محرمانه بوش و بلر درباره استقرار سیستم موشکی آمریکا در خاک انگلیس / موج تازه انتقادها از تونی بلر

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت از مذاکرات محرمانه جرج بوش و تونی بلر برای استقرار سیستم موشکی در خاک انگلیس / پرده برداشت که این امر با موج تازه انتقادها از تونی بلر در داخل انگلیس روبرو شده است.



"سرنیگل شینوالد" مشاور بلر در امور خارجی و سفیر آتی انگلیس در واشنگتن مذاکرات برای استقرار 10 موشک رهگیر را در پایگاههای آمریکا در جزایر بریتانی هدایت کرده است.

به نوشته این روزنامه، بلر با وزرای کابینه خود درباره اجازه ساخت این سامانه بحث کرده، اما کابینه انگلیس در این باره بحث رسمی نداشته است.

ممکن است گوردون بروان وزیر دارایی انگلیس به منظور نشان دادن جدایی خود از حمایت بی قید و شرط بلر از سیاست خارجی دولت بوش با این طرح موافقت نکند.

"هری کوهن" از نمایندگان حزب کارگر، بوش را متهم کرد که از انگلیس برای آغاز یک جنگ سرد جدید در تلاش برای رسیدن به برتری نظامی آمریکا استفاده می کند و هدف آن را تهدید هر کشوری که آمریکا آن را دوست ندارد، مثل ایران، اعلام کرد.

دولت بلر جمعه 4 اسفند تایید کرد که از آمریکا درخواست کرده تا انگلیس را به عنوان مکانی برای استقرار پایگاه سیستم موشکی "son of Star Wars" انتخاب کند.

در همین رابطه رایزنی های میان مقامهای انگلیسی و آمریکایی انجام شده و جمعه (4 اسفند) نیز گروهی ویژه از وزارت دفاع آمریکا با مقامهای انگلیسی در لندن مذاکره کرده اند.



در همین رابطه دیوید جانسون، معاون گروه اعزامی آمریکا به لندن، اظهار داشت : انگلیس به این سیستم موشکی نیاز ندارد و بهتر است ما در این زمینه با کشورهای دیگری مذاکره کنیم؛ در حال حاضر ما کشورهای چک و لهستان را به عنوان اولین هدف های خود برای استقرار سیستم سپر موشکی انتخاب کرده ایم.

آمریکا مدعی است سیستم موشکی "son of Star Wars" یک سیستم ضد موشکی برای مقابله با موشک ها بالستیک است.

بر همین اساس مقامهای انگلیسی از نصب این سیستم موشکی استقبال کرده اند؛ به طوری که تونی بلر نخست وزیر انگلیس، اعلام کرده نصب این سیستم موشکی سبب افزایش امنیت انگلیس و آمریکا خواهد شد.

این خبر درحالی منتشر می شود که فرمانده آژانس دفاع موشکی آمریکا صبح روز جمعه(4 اسفند) اعلام کرده بود: آمریکا درحال حاضر برنامه ای برای توسعه سیستم موشکی خود در کشورهای اروپایی ندارد.

یادآورمی شود آمریکا چندی پیش ازلهستان وجمهوری چک تقاضا کرده بود تا اجازه دهند سیستم سپرموشکی آمریکا در این کشورها نصب شود واین کشورها نیز تا حدی با این درخواست موافقت کرده اند اما این اقدام آمریکا و چراغ سبز لهستان و چک به درخواست کاخ سفید با عکس العمل و انتقاد روسیه مواجه شده است.

آمریکا هدف ازاستقرار چنین سیستمی را مقابله با تهدید های موشکی ایران و کره شمالی عنوان کرده، اما روسیه و اوکراین بر این باورند که این دو کشور از چنین توانی که بتوانند آمریکا را تهدید کنند برخوردار نیستند و به زعم مقام ها در مسکو این سیستم با هدف کنترل توانایی موشکی روسیه صورت می گیرد.

به هر حال افشای مذاکرات محرمانه بوش و بلر درباره استقرار سیستم سپرموشکی در خاک انگلیس در حالی صورت گرفته است که هنوز اختلاف واشنگتن و کرملین درباره نصب سیستم سپرموشکی درچک و لهستان ادامه دارد.