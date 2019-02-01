دوام مستحکم اقتصاد کشور/ کسی را یارای مقابله با ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در مراسم گرامیداشت چهلمین سال ورود امام خمینی به میهن اسلامی که صبح امروز ۱۲ بهمن در ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد برگزار شد، گفت: امام راحل با روح الهی خود با ایمان راسخ، دلی آرام و قلبی مطمئن در ۱۲ بهمن چهل سال پیش در چنین روز و لحظاتی وارد فرودگاه مهرآباد شدند. ما همه ساله این لحظات را جشن می گیریم و خاطرات را مرور می کنیم.

وی افزود: ما با امام خمینی(ره) در پیشگاه خدا و ملت ایران میثاق می بندیم و می گوییم اماما راهت ادامه دارد.

وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه اساس انقلاب و نظام اسلام بر تقوا بنا نهاده شده، افزود: باید همواره خود را در پیشگاه خدا بدانیم و برای پیشبرد اهداف انقلاب جانفشانی کنیم.

اسلامی یادآور شد: دشمن ما که از بدو پیروزی انقلاب تا کنون نقشه‌ها و توطئه های متعددی علیه انقلاب اسلامی طراحی کرده و اجماع جهانی را علیه ایران اجرا کرده است به دنبال ساقط کردن انقلاب و نظام اسلامی است ولی هیچ گاه به آن دست نخواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هدف انقلاب و امام سلطه ستیزی بود، اگر سلطه پذیر باقی بمانیم نیاز به انقلاب و این جانفشانی ها نداشتیم، مرز بین سلطه پذیری و سلطه ستیزی باید کاملا برای ما روشن باشد.

اسلامی خاطرنشان کرد: پذیرش سلطه یعنی حفظ وضعیت زمان شاه که همه مواهب کشور در اختیار نظام سلطه بود و اولویت های کشور را نظام سلطه تعیین می کرد و ما فقط مجری آن بودیم اما سلطه ستیزی یعنی در اوج عزت بودن.

اسلامی گفت: ۵۰ هزار مستشار آمریکایی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حضور داشتند و هیچ فرد ایرانی حق نداشت به مشاغلی که آنها مدیریت آن را در دست داشتند حتی نزدیک شوند، در حال حاضر نیز می خواهند با جنگ اقتصادی ارزش پول ملی نظام اسلامی را صفر کنند تا با این راه جمهوری اسلامی را از سر راه خود بردارند. این در حالی است که ما در شرایطی هستیم که زیرساخت ها، تراز اقتصادی و روند عمومی کشور از یک دوام مستحکمی برخوردار است. چرا که کشور ما یک کشور درون زاست و به تولیدات داخلی متکی است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دکترین نظام سلطه این است که از آنجایی که ایران کشوری پرجمعیت دارای مردم بااستعداد و ذخایر زیرزمینی بالا است، اگر به تکنولوژی پیشرفته مجهز شود، کسی را یارای مقابله با ایران نیست. بنابراین ایران نباید از تکنولوژی مدرن بهره ببرد از همین رو به دنبال ایجاد چالش های مختلف از جمله جنگ اقتصادی و تفرقه افکنی میان مردم در ایران هستند.

اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کسی نمی تواند برای ایران تصمیم بگیرد، گفت: راز پیروزی انقلاب و ماندگاری آن وحدت کلمه است.