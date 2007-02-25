رایزنی وزیران امور خارجه هفت کشور اسلامی درباره خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه مصر، اندونزی،اردن، مالزی، پاکستان، عربستان و ترکیه، دراین نشست یک روزه به مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها، خشونتها در عراق و تنشها درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران خواهند پرداخت .



هدف از بر گزاری نشست اسلام آباد این است که چهارچوبی برای اجلاس آتی سران کشورهای اسلامی که به میزبانی ملک عبدالله پادشاه عربستان برگزار می شود، تعیین شود .



اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیز در نشست اسلام آباد شرکت خواهد کرد .

شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان نیز در آغاز گفتگوهای وزرای کشورهای اسلامی سخنرانی خواهد کرد؛ این وزرا همچنین طی دیدار خود از اسلام آباد با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز دیدار خواهند کرد .



وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد : این نشست به وضعیت نابسامان امنیت در خاورمیانه و انجام تلاشها برای تقویت وحدت و هماهنگی در جهان اسلام خواهد پرداخت .



نشست امروز به دنبال سفر ماه گذشته پرویزمشرف رئیس جمهوری پاکستان به چند کشور اسلامی برگزار می شود.



مشرف در آن سفر هشدار داده بود که نا آرامی در خاورمیانه ممکن است به سرتاسر جهان گسترش یابد .



وی از تمام کشورهایی که در نشست اسلام آباد حضوردارند و همچنین کشورهای ایران، سوریه،امارات دیدار کرد.



وزارت امور خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد که رهبران درباره نیاز به تلاشهای مشترک و یک موضع واحد برای حل مناقشات در منطقه ، مبارزه با افزایش گرایشهای افراط گرایی ، رادیکالیسم و تروریسم و ارتقاء وحدت ، هماهنگی و آشتی در جهان اسلام اتفاق نظردارند .



ایران، سوریه و تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست اسلام آباد حضورندارد، اما مقامهای پاکستانی گفتند که آنها به تمام تحولات دسترسی خواهند داشت .