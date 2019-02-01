قطع صادرات نفت جهان را متوجه انقلاب ایران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن‌زاده پیش از ظهر جمعه در مراسم تجدید بیعت مدیران خوزستانی با آرمان‌های انقلاب اسلامی اسلامی در بیت نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با اشاره به اینکه نقش خوزستان در انقلاب و تداوم آن استثنایی است، اظهار کرد: در دوران انقلاب دو عامل مهم بود که جهان متوجه شد که در ایران اتفاقی غیرعادی در حال رخ دادن است؛ یک عامل حضور امام راحل در فرانسه و عامل دیگر قطع صادرات نفت بود.

وی با اشاره به نقش پررنگ خوزستان در دوران دفاع مقدس و هشت سال جنگ ادامه داد: در کتاب های نگارش شده از دوران دفاع مقدس شاید فقط پنج درصد از وقایع نوشته شده باشد؛ آنقدر مطالب وسیع و تاریخ شفاهی مردم گسترده بوده که در این کتاب ها گنجیده نشد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن‌زاده با اشاره به جایگاه بالای خوزستان در زمینه تولید نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و کشاورزی اضافه کرد: امیدواریم که از این ظرفیت های گسترده استان خوزستان در راستای اعتلا و توسعه کشور بیشتر بهره مند شویم.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به اینکه رفیع که اکنون گرفتار سیل است، شهری نمونه و باارزش است، یادآور شد: هرچند بعد از انقلاب خدمات شایسته ای برای این شهر انجام شد که کمتر از ارزش آنها بود ولی با این حال مردم قدرشناسی هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده تصریح کرد: آمریکا فکر می کرد که ایران نمی تواند چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیرد و به صورت مستمر این مسئله را در سخنرانی های رسمی اعلام می کردند ولی این آرزو را به گور بردند.