آغاز شمارش معکوس اسکار هفتاد و نهم در فاصله کمتر از یک روز تا برگزاری مراسم

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل در چند سال گذشته هیچوقت پیش نیامده بود پیش بینی برندگان اسکار تا این حد دشوار باشد. آیا مارتین اسکورسیزی بالاخره جایزه را از آن خود می کند؟ ادی مرفی برنده می شود یا آلن آرکین؟ "بورات" موفق می شود؟ کدامیک از پنج نامزد اسکار بهترین فیلم رای اعضا آکادمی را به خود اختصاص می دهند؟ رای ها جمع آوری شده و پاکت ها بسته است. اگر نمی توانید تا روز 25 فوریه صبر کنید، پیش بینی های نیوزویک را بخوانید که حاصل گفتگو با زیرکترین کارشناسان و رای دهندگان اسکار و مطالعه جوایز سال های قبل و تحقیق در زمینه الگوها و سوابق اسکار است.

بابل

بهترین فیلم



در این بخش هیچ فیلمی نیست که جلوتر از بقیه باشد. دو رقیب مهمتر "بابل" و "لیتل میس سانشاین" که شاید ناسازگازترین زوج تاریخ آکادمی باشند. "سانشاین" جوایز گلدن گلوب انجمن بازیگران، انجمن نویسندگان و تهیه کنندگان آمریکا را از آن خود کرده و یک فیلم مستقل موفق است که مردم آن را دوست دارند. ضمن اینکه در داخل صنعت هم طرفداران زیادی دارند. اما اعضا آکادمی هنگام انتخاب بهترین فیلم به گذشته هم نگاه می کنند. داستان یک خانواده که اعضا آن به نوعی بازنده هستند، شاید در نهایت بیش از حد سبک به نطر برسد.



"لیتل میس سانشاین" در چهار رشته نامزد اسکار شده که نشان می دهد این فیلم طرفداران زیادی دارد، هر چند در دو بخش بهترین کارگردانی و تدوین نشانی از این فیلم نیست که این هم یک نشانه است. در 20 سال اخیر هیچ فیلمی بی آنکه حداقل در بخش تدوین نامزد شده باشد، اسکار را به خانه نبرده و 60 درصد برنده های اسکار بهترین فیلم هر دو جایزه را برده اند. نکته دیگر اینکه آکادمی همیشه کمدی ها را نادیده گرفته است. در 20 سال اخیر تنها "شکسپیر عاشق" بر این فخرفروشی غلبه کرده است.



"بابل" یک درام سنگین چندملیتی است که لایه ای از اهمیت با خود دارد و درونمایه ای که به خصوص با دنیای پس از 11 سپتامبر سازگار است. فیلم در شش رشته نامزد است ـ شامل کارگردان، تدوین و فیلمنامه غیراقتباسی ـ اما پس از اکران با مشکلات زیادی رو به رو شد. نقدهای منفی زیادی بر این فیلم نوشته شد و در مجموع به نظر می رسد دشمنان زیادی داشته باشد. یک کارشناس باسابقه اسکار می گوید: "هیچکس این فیلم را دوست ندارد. کسی را دیده اید بگوید "اوه، من "بابل" را دوست دارم؟" خب، نه، اما "بابل" در عین حال فیلمی است که مردم می ترسند بگویند دوستش دارند، درست مثل "تصادف"، برنده سال گذشته. قطعا اعضا آکادمی آنقدر فیلم را دوست داشته اند که در این همه رشته نامزدش کنند. اما باید دید این دوست داشتن در حدی هست که جایزه بهترین فیلم را هم به آن بدهند؟



اسب سیاه این مسابقه ـ و به سیاه بودن آن واقعا اعتقاد داریم ـ می تواند "مردگان" مارتین اسکورسیزی باشد. فیلم جز جوایز کارگردانی برای اسکورسیزی، عملا جوایز زیادی را به خود اختصاص نداده است، اما به لحاظ تبلیغاتی از هر چهار نامزد دیگر جلوتر است، ضمن اینکه طرفداران زیادی هم دارد. در نهایت "مردگان"، بددهان تر و خشن تر از آن است که مهمترین جایزه آکادمی را از آن خود کند.



پیش بینی: "بابل" شانس اول است و "لیتل سانشاین"، شانس دوم.



بهترین کارگردان



خب، اینطور که به نظر می رسد پس از پنج بار باخت بالاخره امسال سال مارتین اسکورسیزی باشد. همه قبول دارند دیگر خیلی دیر شده است، جالب اینکه کمتر کسی را می بینید که فکر کند "مردگان" فیلمی است که او باید به خاطرش جایزه بگیرد. ("راننده تاکسی"؟ "گاو خشمگین"؟ "رفقای خوب"؟) اگر آکادمی به نتیجه برسد که امسال سال کلینت ایستوود نیست، اسکار کارگردانی متعلق به اسکورسیزی است.



پیش بینی: مارتین اسکورسیزی



بهترین بازیگر مرد



در این بخش فورست ویتکر برای "آخرین پادشاه اسکاتلند" به پولی می ماند که جایش در گاوصندوق امن است. او تا اینجای کار تمام جوایز اصلی را برده است. خودش بازیگری محترمی است و همکارانش هم او را دوست دارند، ضمن اینکه مسحورکننده ترین نقش آفرینی دوران کاری خود را ارائه داده است. اما خب، این تمام ماجرا نیست. پیتر اوتول در "ونوس" جذابیت قابل ملاحظه خود را به نمایش گذاشته است. یکی از رای دهنده ها می گفت گمان می کند بسیاری از رای دهنده ها تنها پس از آنکه او نامزد این بخش شد، واقعا نقش آفرینی اش در "ونوس" را دیدند. این احتمال هست که افسانه بالاخره اسکار بگیرد که اگر اینطور شود، قطعا لحظه ای احساسی ـ نه فقط برای ویتکر ـ خلق می شود. این را هم قبول کنیم، حرف های او پس از دریافت جایزه شنیدنی تر است.



پیش بینی: ویتکر و با فاصله ای نزدیک، اوتول.



بهترین بازیگر زن



آه! حداقل در یک مورد می توان با اطمینان حرف زد. هلن میرن عملا با کسب تمام جوایز ممکن برای بازی در نقش ملکه انگلستان در "ملکه" قطعی ترین برنده مراسم اسکار امسال است. یک نقش آفرینی ظریف و کنترل شده که تنها می توان از یک بازیگر بزرگ انتظار داشت. تنها مانع او این است که شاید مردم از این همه جایزه که به او تعلق می گیرد خسته شده باشند. یکی از رای دهنده های اسکار می گفت امسال برگه های آرا خود را عملا برخلاف تمام پیشتازان پر کرده تا شاید سورپرایز باشد. او گفت: "من به مریل استریپ رای دادم."



پیش بینی: میرن با فاصله ای یک مایلی نسبت به بقیه. حتی ملالت ـ یا بازیگری باتجربه مثل استریپ ـ هم نمی تواند به او برسد.

مردگان

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل



ادی مرفی هم گلدن گلوب و هم جایزه انجمن بازیگران آمریکا را برد. این بهترین نقش آفرینی دوران بازیگری اوست. مرفی هفته هاست جلوتر از بقیه است. اما او این راز را پنهان نکرد که ابتدا نقش بلیت طلایی خود در "دختران رویایی" را رده کرد، چون دستمزدش خیلی کم بود. "نوربیت"، جدیدترین فیلم مرفی در اوج حرف و حدیث های اسکاری اکران شد که نشان داد "دختران رویایی" برای مرفی نه یک نقطه عطف بلکه یک چیز غیرعادی بود. در عین حال مرفی به عنوان یک آدم خودشیفته پارانویایی معروف است، که چه عادلانه باشد چه نه، سخت است به او علاقمند شویم. اگر تمام این اطلاعات بر وجدان اعضا آکادمی تاثیر بگذارد، مرفی می تواند این را به آلن آرکین واگذار کند که در "لیتل میس سانشاین" در نقش یک پدربزرگ معتاد و بداخلاق با قلبی از طلا ظاهر شده است. اگر این اتفاق بیفتد، مرفی می تواند دل به موجودی حساب بانکی خود خوش کند.



پیش بینی: استعداد بر منیت می چربد. مرفی جایزه می گیرد.



بهترین بازیگر زن نقش مکمل



حضور حیرت انگیز و تحسین آمیز جنیفر هادسن در "دختران رویایی"، اولین تجربه بازیگری خود در سینما، به نقش آفرینی حاصل یک عمر تجربه می ماند که قطعا جایزه اش یک اسکار است. صرف نظر از تماشایی بودن نقش آفرینی هادسن، آکادمی همیشه از این بخش برای برق انداختن ستاره های جدید استفاده کرده است ـ آنجلینا جولی، جنیفر کانلی و کیت بلانشت. بعضی وقت ها هم بچه ها جایزه این بخش را از بزرگترها می ربایند. تاتوم اونیل و آنا پاکوئین را به یاد بیاورید. شاید هم امسال آبیگیل برسلین، دختربچه شیرین "لیتل میس سانشاین" این کار را با هادسن بکند.



پیش بینی: هادسن



بهترین فیلمنامه غیراقتباسی



جایزه این بخش قطعا برای "لیتل میس سانشاین" به مایکل آرنت می رسد. "بابل" و "هزارتوی پن" بیشترین تعداد نامزدی را دارند و قطعا باید بخت بیشتری داشته باشند، اما جوایز فیلمنامه اغلب به جای جایزه بهترین فیلم داده می شوند ـ "راههای فرعی"، "گمشده در ترجمه"، "پیانیست" و "گاسفورد پارگ". "سانشاین" باید جایزه این بخش را از آن خود کند، حتی اگر اسکار بهترین فیلم را هم از آن خود کند.



پیش بینی: "سانشاین"



بهترین فیلمنامه اقتباسی



رقابت در این بخش بسیار نزدیک است. دیوید آنسن، همکار عزیزم ـ و دقیقا نیمی از رای دهنده ها و کارشناسانی که با آنها صحبت می کردم ـ اصرار دارد این جایزه باید به ویلیام موناهان برای "مردگان" برسد که جایزه انجمن نویسندگان آمریکا را هم برد. نیمی دیگر هم می گویند اسکار از آن ساشا بارون کوهن و گروه نویسندگان "بورات" خواهد شد.



پیش بینی: نصف نصف بین "بورات" و "مردگان". می توانید سکه بیندازید.



بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان



همیشه در این بخش یک فیلم هست که محبوبتر از بقیه باشد، اما در مورد آن یک فیلم هم نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد. این بار رقابت اصلی بین "زندگی دیگران"، درام سیاسی و پیچیده آلمانی و "هزارتوی پن"، داستان نمادین و خیالی مکزیکی است. "هزارتوی پن" در مجموع با شش مورد نامزدی بخت بیشتری دارد و بسیاری از رای دهنده های اسکار هم آن را دوست دارند. اما من تصور می کنم علاقه گی یرمو دل تورو به خون و خونریزی ـ هر قدر هم که اجرای خوبی داشته باشد ـ می تواند به مذاق آکادمی خوش نیاید. "زندگی دیگران" می تواند یادآور فیلم های دهه 1970 باشد، فیلم هایی مانند "مکالمه"، و ظلم و ستم پشت پرده های آهنین پیش از این هم به تصویر درآمده است، اما "زندگی دیگران" به لحاظ احساسی آنقدر تاثیرگذار است که باور دارم جایزه این بخش را می گیرد.



پیش بینی: "زندگی دیگران"



بهترین فیلم انیمیشن



بیشتر رای دهنده هایی که با آنها صحبت می کردم، پیش بینی می کردند "خودروها" پیکسار برنده اسکار شود، اما تقریبا همه آنها می گفتند به "خانه هیولا" رای داده اند. پیکسار همیشه گوریل 88 پوندی این بخش بوده، اما "خودروها" به لحاظ احساسی با تماشاگران ارتباط برقرار نکرد. آیا سلاطین انیمیشن تاج خود را از دست می دهند؟



پیش بینی: "خودروها"، اما حواستان به "خانه هیولا" هم باشد.

آخرین پادشاه اسکاتلند

بهترین مستند بلند



توافق جمعی این است که اسکار این بخش برای "یک حقیقت تلخ" ال گور به دیویس گاگنهایم می رسد. فیلم به موقع اکران شد، مضمونی جهانی دارد، ال گور جذاب است و تقریبا مشخص است هر کس به سینما می رود این فیلم را ببیند، در انتخابات ریاست جمهوری هم به او رای داده است. تنها چیزی که می تواند کار را خراب کند، شلاق های کشیش کودک باز مستند "ما را از شیطان رها کن" است.



پیش بینی: ال گور. "حقیقت" طلایی است.



سایر بخش‌ها:



بهترین ترانه: "گوش کن" از "دختران رویایی"

بهترین طراحی صحنه: "هزارتوی پن"، اما "دختران رویایی" هم نزدیک است.

بهترین فیلمبرداری: "بچه های مردان"

بهترین طراحی لباس: "دختران رویایی" واقعا خیره کننده است، اما شکوه تاریخی "ماری آنتوانت" را هم دست کم نگیرید.

بهترین تدوین: به نظر می رسد "مردگان" پیشتاز باشد، اما جایزه انجمن تدوینگران آمریکا بین این فیلم و "بابل" بود.



بهترین چهره پردازی: "هزارتوی پن"

بهترین موسیقی: "بابل"

بهترین تدوین صدا: "نامه هایی از ایوو جیما"

بهترین صداگذاری: "دختران رویایی"

بهترین جلوه‌های بصری: "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده"