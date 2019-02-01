فرآیند برآورد ریالی خسارات سیلاب لرستان هنوز تکمیل نشده است

غلامرضا آقامیرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر با مشارکت مسئولان بنیاد مسکن لرستان، خسارات سیلاب به حوزه مسکن را بررسی می کنیم، اظهار داشت: علت برآورد دیرهنگام خسارات سیلاب این است که اتفاق هایی که افتادند با قبل متفاوت هستند؛ در مورد خسارت مغازه های تجاری هنوز نتوانسته ایم درست به نتیجه برسیم و در نهایت گفته ایم خودشان خود ارزیابی کنند.

وی با بیان اینکه مغازه های تجاری باید بیمه داشته باشند، تصریح کرد: هیچ سرفصل قانونی برای پرداخت خسارت وارد شده به مغازه هایی که بیمه نبوده اند نداریم.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با تاکید بر اینکه در مورد ساختمان های مسکونی خسارت دیده از سیلاب هم یک وام معیشتی داریم که بابت خرید لوازم منزل می دهند، یک وام تعمیر ساختمان نیز در سرفصل های پیش بینی شده داریم، افزود: ۱۰ میلیون تومان وام معیشتی و ۱۲ میلیون تومان وام تعمیر مسکن با سود ۴ درصد داریم، همچنین ۲ میلیون تومان وام بلاعوض به خسارت دیدگان از سیلاب پرداخت می شود.

آقامیرزایی با اشاره به اینکه خسارت سیلاب در استان سنگین و خاص است، ادامه داد: در روز نخست حادثه یک گزارش کلی از سیلاب و خسارات وارده را به سازمان مدیریت بحران ارسال کرده ایم.

بر اساس این گزارش، شب هشتم بهمن ماه و بامداد نهم بهمن ماه شهرهای لرستان به ویژه خرم آباد و پلدختر درگیر وقوع سیلاب شدند و همچنان نیروهای امدادی در حال امدادرسانی به سیل زدگان، پاکسازی معابر و خانه ها و تعمیر زیرساخت های شهری هستند.