انقلاب اسلامی یک الگوی ارزشمند برای تحقق حکمرانی الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح جمعه در نشست شورای اداری مشترک استان مرکزی و شهرستان خمین در نخستین روز از دهه فجر در بیت تاریخی امام راحل، اظهار داشت: امروز دنیا مولفه ها و مشخصه هایی را برای یک حکمران خوب مطرح کرده و پیام ما به دنیا این است که یک معیار روشن و یک مدل و الگوی بسیار ارزشمند برای نشان دادن حکمران خوب داریم که بنیان گذار و رهبر فرزانه جمهوری اسلامی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: حکمران خوب شاخصه ها و مولفه هایی دارد که امام راحل در دهه اول انقلاب و رهبر فرزانه در سه دهه بعدی همین راه را دنبال کرده اند و توانستند این کشتی را در دریای مواج جهانی به پیش می برند.

وی بیان کرد: این حکمرانی مبنای الهی و ولایی دارد و بر مبنای تقوا، عشق به خدا و مردم، خدمت به مردم و نیازمندان و برمبنای آرمان خواهی و عدالت پروری است که به جامعه انسانی اعتلا می بخشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطر نشان ساخت: همچنین این حکمرانی الهی در جهت پیشرفت همه جانبه یک ملت در راه حق و دستیابی به رشد و شکوفایی است. امروز امت اسلامی از یک آرمان و هدف مشترک برخوردار هستند و این کارنامه درخشان انقلاب و حکمرانی الهی را نشان می دهد.

دری نجف آبادی تصریح کرد: امروز کارنامه مدیران ما نیز باید برمبنای آنچه باشد که از امام راحل آموخته اند و در مسیر پیروی از رهنمودهای رهبری حرکت کنند و برنامه ریزی ها و اقدامات آنها در راستای عزت و سربلندی روزافزون انقلاب و نظام اسلامی باشد.