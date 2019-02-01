امکان حذف کامل فروش بلیت چارتری وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدزاده در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره فروش بلیت چارتری از سوی شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: ایرلاین‌ها اجازه تغییر بلیت سیستمی به چارتری را ندارند ولی باید به این شرکت ها فرصت داده شود تا فروش بلیت های چارتری را به حداقل برسانند.

وی با بیان اینکه بیشتر پروازهای چارتری شرکت های هواپیمایی در حال شیفت شدن به مقاصد گردشگری مانند قشم و کیش است، افزود: تنها در این مسیرها فروش بلیت چارتری ادامه دارد و در سایر مسیرها شرکت های هواپیمایی فروش چارتری را به حداقل رسانده اند. با این حال شرکت های بزرگ و اصلی هواپیمایی مانند ایران ایر، ماهان، آسمان و زاگرس عمدتا به فروش بلیت سیستمی مبادرت کرده اند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه امکان حذف کردن کامل شبکه فروش بلیت چارتری وجود ندارد یادآور شد: فروش بلیت مقاصد گردشگری همواره باید به صورت چارتری باقی بماند و این در دنیا نیز مرسوم است. همچنین در حال تلاش هستیم تا شرکت هایی که توانایی بیشتری دارند به شرکت های هواپیمایی کوچکتر کمک کنند تا کل شبکه فروش بلیت هواپیما به سمت سیستمی هدایت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی، حجم پروازهای چارتری داخلی را ۲۰ درصد کل پروازها دانست و تصریح کرد: با این حال باید فروش بلیت به مقصد کیش و قشم را از سایر پروازها جدا کرد.

عابدزاده با بیان اینکه سود فروش بلیت در صنعت هوانوردی بسیار پایین است افزود: با توجه به اینکه کیش و قشم عمدتا مقاصد گردشگری هستند و زیرساخت های اسکان نیز به صورت هتل در این دو جزیره وجود دارد متقاضیان سفر به این دو مقصد خواهان خرید تور به جای بلیت هستند؛ ضمن اینکه مدیران کیش و قشم نیز بیشتر مایل به خرید و فروش بلیت چارتری به این دو منطقه آزاد شده اند.

عابدزاده اظهار داشت: شرکت های هواپیمایی باید فروش بلیت چارتری به صورت بسته گردشگری شامل اقامت و دیگر ملزومات سفر را به دفاتر خدمات گردشگری واگذار کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه صنعت هوانوردی کشور در حال حرکت به سمت فروش بلیت به صورت عرضه و تقاضاست، اظهار داشت: شبکه پروازی ما گسترده تر از شبکه فعلی است که در حال انجام است. در برخی مسیرها رقابت بیشتر است که سبب شده قیمت بلیت کاهش یابد. مانند مسیر مشهد یا کیش که در برخی موارد قیمت به شدت کاهش می یابد.

وی افزود: قیمت بلیت هواپیما را خود شرکت های هواپیمایی تعیین می کنند اما اگر آژانسی قیمت بلیت هواپیما را بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی شرکت هواپیمایی به فروش برساند سازمان هواپیمایی با آن برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: ما در سازمان هواپیمایی در حال بازرسی صنعت هوانوردی هستیم و مردم می توانند در صورت داشتن شکایتی از گران فروشی بلیت هواپیما به این سازمان اطلاع دهند.