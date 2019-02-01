۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

رقابت‌های جام وهبی امره - ترکیه؛

فرنگی کاران پنج وزن نخست از امروز به میدان می‌روند

رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه از ظهر امروز با مصاف مدعیان پنج وزن نخست آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه در حالی از امروز (جمعه) با حضور ۱۱ کشور دنیا در شهر استانبول ترکیه آغاز شد که تیم منتخب ایران با ۱۰ کشتی گیر در این مسابقات شرکت کرده است.

برنامه رقابتهای امروز نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا ناصر پور در دور نخست به مصاف حریفی از کشور میزبان می رود و در صورت غلبه بر این کشتی گیر در دور دوم نیز به مصاف دیگر کشتی گیر ترک خواهد رفت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد رضایی در دور اول با کشتی گیری از ترکیه مبارزه می کند و در صورت گذر از این حریف در دور بعد نیز به مصاف دیگر کشتی گیر میزبان می رود. در گروه این کشتی گیر تمام کشتی گیران ترک هستند و یک کشتی گیر از آذربایجان نیز حضور دارد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در مبارزه نخست به مصاف کشتی گیری از ترکیه می رود و در صورت پیروزی در این دیدار در دور دوم نیز با حریف ترکه کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم سعید عبدولی در کشتی نخست با باشری ایلدیریم از ترکیه مبارزه می کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز علی اکبر حیدری ابتدا با کشتی گیری از ترکیه مبارزه می کند و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان نمایندگان آذربایجان و بلاروس می رود.

طبق برنامه این مسابقات مدعیان پنج وزن نخست روزهای جمعه و شنبه و مسابقات پنج وزن دوم نیز روزهای شنبه و یکشنبه برگزار خواهد شد.

