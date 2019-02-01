به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی پیش از ظهر جمعه در مراسم آغاز برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی که با حضور جمعی از مسئولان استان، بسیجیان، روحانیون و اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(س) برگزار شد، به تقارن ایام فاطمیه با دهه فجر اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران ریشه در نهضت حضرت زهرا(س) دارد و با الهام از این بانوی بزرگوار به پیروزی رسیده است.

وی همچنین به ۱۲ بهمن سال ۵۷ اشاره کرد و گفت: مردم ولایتمدار ایران اسلامی در این روز بزرگترین استقبال تاریخ را از یک عالم دینی در تهران انجام دادند.

امام جمعه قم با بیان اینکه در دوره‌های مختلف مردم از انقلاب حمایت کردند و هیچ‌گاه اهداف شخصی مطرح نبوده است، گفت: مسئولان باید به جوانان اعتماد کنند زیرا جوانان و نوجوانان نقش مهمی در دوره‌های مختلف انقلاب داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به روحیه جهادی را به عنوان تنها راه عبور از مشکلات دانست و گفت: نباید روحیه جهادی به روحیه اشرافی‌گری و تجمل گرایی تغییر کند.

همه وظیفه دارند استقلال کشور را حفظ کنند

آیت الله سعیدی با بیان اینکه همه وظیفه دارند استقلال کشور را حفظ کنند، گفت: استقلال و آزادی از مهمترین شعارهای انقلاب بود که مردم و مسئولان باید تلاش کنند این شعارها حفظ شوند.

وی با تأکید بر اینکه فساد باعث نابودی بسیاری از حکومت‌ها در طول تاریخ شده است، گفت: مسئولان و دانشگاهیان مراقب باشند دشمنان با تبلیغات خود در کشور سیاه‌نمایی نکند و با امکانات رسانه‌ای خود فرهنگ غربی را در کشور ترویج نکند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) توجه ویژه به رهنمودهای رهبری را وظیفه همه به خصوص مسئولان نظام دانست و گفت: بی اعتمادی به دشمنان و ولایتمداری همواره نقش مهمی در پیشرفت کشور داشته است.

وی با بیان اینکه دشمنان هیچ‌گاه از دشمنی و توطئه علیه ایران اسلامی دست بر نخواهند داشت، تأکید کرد: مردم و مسئولان باید به دشمنان بی‌اعتماد باشند و فقط به رهنمودهای قرآن و عترت و رهبری توجه داشته باشند و در کارهای خود خدا را درنظر بگیرند.