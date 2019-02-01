مراسم نمادین استقبال از امام خمینی (ره) در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن روز ۱۲ بهمن‌ماه، سالروز ورود تاریخی معمار کبیر انقلاب به ایران اسلامی، فرودگاه شهدای ایلام میزبان مراسم نمادین استقبال از امام خمینی (ره) در ورود به کشور بود.

در این مراسم که از فرودگاه شهدای ایلام تا مصلی بزرگ این شهر برگزار شد ، یگان های موتوری انتظامی استان ایلام و سایر نیروهای مسلح و مسئولان ارشد استانی نیز حضور و یاد و خاطره این روز تاریخی را گرامی داشتند.

این مراسم باشکوه با حضور جمعی از خانواده های معزز شهدا و ایثارگران، مردم ولایت‌مدار و مسئولان با اجرای سرودهای انقلابی و حماسی برگزار شد و یگان های موتوری با حمل پرچم های مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل تمثال رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) رژه رفتند.

روز دوازدهم بهمن‌ماه از نظر تاریخی برای ایران بسیار مهم است، چرا که در این روز همه ملت با حضور وحدت آفرین امام خمینی (ره) در کنار هم قرار گرفتند و تغییراتی مهم را ایجاد کردند که امروز و پس از ۴۰ سال می‌توانیم به تاثیرات مثبت آن امیدوار باشیم.

گفتنی است در این مراسم، قرار است قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام سخنرانی کند و پس از آن نیز مردم ولایتمدار در نماز عبادی سیاسی جمعه شرکت کنند.