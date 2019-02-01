شناخت اقتضائات امروز دانشجویان ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، حجت الاسلام مصطفی رستمی گفت: شناخت اقتضائات جامعه جوان با توجه به تغییرات فراوانی که در مسائل دانشجویان و ادبیات آن‌ها رخ داده است ضروری است، زیرا امروز دیگر نمی‌توان با ادبیات گذشته برای نسل جوان جذابیتی داشت.

وی درباره فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: واقعیت این است که در دانشگاه‌های علوم پزشکی اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیار خوبی در حوزه فعالین قرآنی داریم و این دانشگاه‌ها دانشجویان علاقمند به حوزه قرآنی را در دل خود جای داده‌اند به نحوی که فعالیت‌های خوبی در دانشگاه‌های وزارت بهداشت در حوزه قرآن در حال انجام است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ضمن قدردانی از رشد خوب برنامه‌های قرانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، پتانسیل و ظرفیت دانشجویان این دانشگاه‌ها در حوزه قرآنی را بالاتر از حد کنونی دانست و اظهار داشت: اگر برنامه ریزی‌ها و حمایت‌های لازم بر روی برنامه‌های قرآنی دانشجویان علوم پزشکی متمرکز شود ما شاهد موفقیت‌های بیشتری در این حوزه خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت شناخت جامعه مخاطب برای داشتن جذب بهتر دانشجویان در فعالیت‌های قرآنی بیان داشت: شناخت اقتضائات جامعه جوان با توجه به تغییرات فراوانی که در مسائل دانشجویان و ادبیات آن‌ها رخ داده لازم است.

رستمی گفت: امروزه نمی‌شود با ادبیات گذشته و با پاسخ‌ به مسائل گذشته بتوانیم برای نسل جوان امروز جذابیتی داشته باشیم. این تغییر مسائل و تغییر ادبیات ایجاب می‌کند که مجموعه ارائه دهنگان محتویات دینی و مجموعه‌های فعال مدیریت‌های حوزه فرهنگی به روز رسانی در حوزه ادبیات و مفاهیم را داشته باشند.

وی افزود: باید فعالیت قرآنی زبان مخاطبین خود را بشناسند، به مسائل آن‌ها اشراف داشته باشند و بر اساس محتوا و زبان مناسب ارائه مطمئن باشند که مخاطبانشان نیز که فطرتی هماهنگ با مفاهیم قرآنی دارد خود را با مسائل قرآنی هماهنگ خواهد کرد.

رستمی در پاسخ به جایگاه موسیقی و زیبا خوانی در قرآن، اظهار داشت: مجموعه علوم فراوانی مرتبط با قران کار شده است که یکی از این حوزه‌ها با توجه به توصیه بزرگان دین زیباخوانی قرآن است. در زیبا خوانی قرآن موضوعاتی چون شناخت الحان و دستگاه‌های مختلف و ارائه آن در این حوزه مورد توجه است ضمن این که بسیاری از کشورهای مجموعه مسلمان در این حوزه کارهای خوبی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد زیبا خوانی در قرآن هم نیاز است و هم زمینه برای کار در این حوزه زیاد است.