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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۱۰

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان خبر داد:

شناسایی 5 هزار تبعه خارجی

تا کنون بیش از 5 هزار تبعه خارجی در استان هرمزگان شناسایی شده اند که پس از اعلام فوریت دولت برای خروج آنان ، این افراد اغلب به صورت غیر قانونی در کشور حاضرند.

علی اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس ، افزود: از این تعداد 3 هزار و 500 نفر به عنوان کارگر ساختمانی و مابقی به عنوان تعمیر کارخودرو ، خیاط و کشاورز در این استان مشغول کار هستند که از آنان درخواست شده نسبت به بازگشت به سرزمین مادر خود اقدام کنند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان در خصوص به کار گیری این افراد توسط صاحبان کارگاهها نیز گفت: به علت توقع کم حقوق از سوی اتباع خارجی و همچنین عدم نیاز به بیمه کردن آنان ، میزان حضور این قبیل افراد در کارگاههای ساختمانی و... افزایش یافته که این اداره کل به شدت به دنبال برخورد با متخلفین در این حوزه است.

وی تاکید کرد: بیش از 13 میلیارد ریال جریمه نقدی نیز برای صاحبان کارگاههای خاطی که از اتباع بیگانه به عنوان کارگر استفاده می کردند ، در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 453005

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