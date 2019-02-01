به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، در بخش پژوهشی اولین همایش دانشجویی قرآن و عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی ۴۹ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از این تعداد ۱۹ مقاله برگزیده شناسایی شدند. از این تعداد چهار مقاله به صورت سخنرانی و ۱۵ مقاله به صورت پوستر در مدت برگزاری همایش ارائه شد.

مقالات برگزیده در بخش سخنرانی شامل «مروری جامع بر استانداردهای اخلاق حرفه‌ای دانشجویان بر اساس آموزه های قرآنی و تطبیق آن با WHO»، «ملاحظات اخلاقی و حرفه‌ای در مراقبت‌های پایان حیات در نظام سلامت»، «تفاوت مرزهای اصل اوتونومی در اخلاق مبتنی بر فلسفه غرب و اخلاق مبتنی بر اصول اسلامی» و «بررسی اخلاق حرفه‌ای در نظام سلامت بر اساس آموزه‌های اسلامی» بود.

همچنین ۱۵ مقاله برگزیده در بخش پوستر نیز معرفی شدند.

در ادامه برنامه های «چهارمین همایش فعالین قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی و ششمین همایش قرآن و عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی» چهار پنل تخصصی برگزار شد.

این پنل ها با موضوعاتی چون اخلاق پزشکی اسلامی چیست؟ حقوق بیماران و جامعه پزشکی از منظر قرآن و عترت، اخلاق حرفه‌ای و اقتصاد مقاومتی،سلامت معنوی و اخلاق پزشکی، عدالت دارویی، نقش فرهنگ شهادت و ایثارگری در ارتقای اخلاق پزشکی، نحوه ارتباط دانشجویان با بیماران، فنون و مهارت‌های ارتباطی در قرآن، تفاوت نگرش فلسفه غرب و اخلاق اسلامی برگزار شد.