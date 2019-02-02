ضعف مدیریت عامل ناکامی فوتبال ایران است/ برای دوماه برنامه نداریم

ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که باید برای آینده چه برنامه ریزی داشته باشیم، گفت: متاسفانه در این دوره هم نتوانستیم به قهرمانی دست پیدا کنیم. البته نباید چنین می شد، زیرا هیچ برنامه ریزی نداشتیم و تنها دلخوش به این بودیم که بتوانیم همه تیم ها را شکست دهیم. در ابتدای جام ملت ها بُرد مقابل یمن و ویتنام تا حدودی مردم را امیدوار کرده بود و این یک امید کاذب بود، زیرا هر چه جلوتر پیش می رفتیم کار برای ما سخت تر می شد و در پایان هم دیدیم زمانی که مقابل حریفی قرار گرفتیم که سالهاست در فوتبالش برنامه ریزی دقیقی داشته، بازی را واگذار کردیم و در آنجا بود که همه فهمیدند تیم بدون برنامه هرگز موفق نخواهد شد.

وی تأکید کرد: جام ملتها دیگر برای ما تمام شد و باید به فکر این باشیم که چطور می توانیم آینده ای موفق برای فوتبالمان داشته باشیم. اگر بخواهیم باز هم همین روند را ادامه دهیم، مطمئنا چهار سال دیگر که هیچ، چهل سال دیگر هم به قهرمانی در جام ملت ها دست پیدا نخواهیم کرد اما اگر به دنبال موفقیت در فوتبال ملی هستیم، باید روش های خود را عوض کرده و فوتبال را از دریچه ای دیگر ببینیم.

بازیکن پیشین تیم ملی با انتقاد از ضعف مدیریت در فوتبال ما گفت: در چند سال اخیر ضعف مدیریت در فوتبال باعث همین اتفاقات شده است. بارها چه در سطح جوانان، امید و بزرگسالان در تورنمنت های خارجی حضور پیدا کردیم اما هرگز به موفقیتی دست پیدا نکردیم. باید بی پرده بگویم که مدیریت در فوتبال ما ضعیف است و با این سیستمی که این آقایان به پیش می برند، راه به جایی نخواهیم برد. اگر قرار است در فوتبال در همه پایه ها پیشرفت کنیم، باید نگرش خود را عوض کرده و با آوردن افراد فوتبالی در رأس هرم مدیریت فوتبال، بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: در همین ۳-۲ سال اخیر فقط دلخوش بودیم که بتوانیم یا به جام جهانی صعود کنیم یا در یک تورنمنت خود را به دور دوم یا به نیمه نهایی برسانیم اما در عمل دیدیم وقتی برنامه ریزی دقیقی برای فوتبالمان نداریم، هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت و همچنان در حال درجا زدن هستیم. برای ما سخت است که بشنویم مسئولان فوتبال چین به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که خود را از الان برای ۲۰۵۰ قهرمان جام جهانی می دانند اما ما حتی یک برنامه ریزی دوماهه برای آینده نداریم و این بسیار تأسف آور و خنده دار است که آقایان از قهرمانی در تورنمنت های بعدی صحبت می کنند. ژاپن توانست بعد از گذشت چند سال با یک برنامه ریزی دقیق یکی از بهترین های حال حاضر دنیا باشد. بازی با تیم های بزرگ، آوردن مربیان خارجی با کیفیت بالا، حضور بازیکنان بزرگ دنیا در لیگ های ژاپن رشد خوبی به فوتبال این کشور داد اما متاسفانه ما بازیکنانی را به کشورمان می آوریم که از لحاظ کیفی در سطح بسیار پایینی هستند و حتی به جرأت می توان گفت که کیفیت آنها پایین تر از فوتبالیست های داخلی خودمان است.

همدانی خاطرنشان کرد: آقایانی که در رأس مدیریت فوتبال هستند اجازه دهند کسانی که اهل فن هستند جای آنها را بگیرند و اینقدر برای ماندن تلاش نکنند، زیرا تا به امروز که بوده اند هیچ کار مثبتی انجام نداده و ما تنها شاهد پسرفت فوتبالمان در مجامع بین المللی هستیم. بنابراین انتظار می رود اگر این دوستان که مدعی هستند دلشان برای فوتبال ایران می تپد کنار رفته و جای خود را به کسانی بدهند که سالهاست با اینکه مدیریت را به خوبی می دانند اما خانه نشین شده و تنها نظاره گر حضور افراد غیرفوتبالی در فوتبال کشورمان شده اند.

وی در خصوص خداحافظی کارلوس کی روش از تیم ملی گفت: هشت سال در فوتبال ما حضور داشت و حالا هم رفت. او به سرعت با یک تیم دیگر قرارداد می بندد و اصلا فراموش می کند که در فوتبال ایران حضور داشته اما حالا نوبت به مسئولان است تا مربی را جایگزین کی روش کنند که به مراتب از لحاظ فنی از او بالاتر بوده و بتواند راهگشای فوتبال ما باشد. البته این روزها با اسامی مربیان بزرگ زیاد بازی شده و بعید می دانم کسانی مثل مورینیو یا زیدان به فوتبال ایران بیایند اما امیدوارم اگر قرار است مربی خارجی هدایت تیم ملی را به عهده بگیرد، کسی باشد که چند پله از کی روش بالاتر باشد.

همدانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر انتقاد می کنیم به خاطر این است که دلمان برای فوتبالمان می سوزد و دیگر نمی خواهیم شاهد این باشیم که در یک بازی که همه امیدوار بودند به پیروزی دست پیدا کنیم در ۳۰ دقیقه سه گل دریافت کنیم و حتی نتوانیم یکی از آن گل های خورده را جبران کنیم، زیرا آنقدر که به مسائل حاشیه ای پرداخته ایم، متن را فراموش کرده و این فراموشی باعث همین اتفاق ناخوشایند در فوتبال ما شد و حالا باید منتظر باشیم ببینیم حریفی که ما را در نیمه نهایی شکست داده، به قهرمانی در جام ملت های آسیا دست پیدا خواهد کرد یا قطری قهرمان خواهد شد که برخلاف ما برنامه ریزی دقیقی برای فوتبالش انجام داده و حالا همه شاهد رشد و شکوفایی این تیم هستند.