کلید آزمون دستیاری فوق تخصص منتشر شد/ اعلام جزئیات آزمون شفاهی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی سی و ششمین دوره دستیاری فوق تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۱ بهمن با حضور ۶۱۰ داوطلب برگزار شد.

کلید اولیه سئوالات به همراه دفترچه آزمون و همچنین فرم درخواست بررسی سئوالات در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و داوطلبان می توانند با مراجعه به آن فرم مربوطه را تکمیل کنند.

افرادی که حد نصاب آزمون کتبی را کسب کنند برای آزمون شفاهی معرفی می شوند.

آزمون شفاهی نیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۷ در رشته های مختلف در مراکز مختلف درمانی برگزار می شود.

جدول محل برگزاری آزمون شفاهی به شیوه آسکی در سی و ششمین دوره دستیاری فوق تخصصی پزشکی