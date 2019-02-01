کلید آزمون دستیاری فوق تخصص منتشر شد/ اعلام جزئیات آزمون شفاهی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی سی و ششمین دوره دستیاری فوق تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۱ بهمن با حضور ۶۱۰ داوطلب برگزار شد.
کلید اولیه سئوالات به همراه دفترچه آزمون و همچنین فرم درخواست بررسی سئوالات در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و داوطلبان می توانند با مراجعه به آن فرم مربوطه را تکمیل کنند.
افرادی که حد نصاب آزمون کتبی را کسب کنند برای آزمون شفاهی معرفی می شوند.
آزمون شفاهی نیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۷ در رشته های مختلف در مراکز مختلف درمانی برگزار می شود.
جدول محل برگزاری آزمون شفاهی به شیوه آسکی در سی و ششمین دوره دستیاری فوق تخصصی پزشکی
|ردیف
|نام رشته
|محل برگزاری آزمون شفاهی
|تاریخ
|۱
|روانپزشکی کودکان
|بیمارستان روزبه – بخش روانپزشکی کودکان
|۱۵ بهمن
|۲
|بیماریهای ریه
|اسکیل لب دانشگاه علوم پزشکی ایران
|۱۶ بهمن
|۳
|غدد درون ریز و متابولیسم
|اسکیل لب دانشگاه علوم پزشکی ایران
|۱۵ بهمن
|۴
|نوزادان
|بیمارستان مرکز طبی کودکان
|۱۶ بهمن
|۵
|غدد اطفال
|مرکز طبی کودکان
|۱۵ بهمن
|۶
|قلب کودکان
|مرکز طبی کودکان
|۱۵ بهمن
|۷
|گوارش کودکان
|مرکز طبی کودکان _ بخش گوارش
|۱۵ بهمن
|۸
|ایمونولوژی و آلرژی
|مرکز طبی کودکان بخش ایمونولوژی
|۱۵ بهمن
|۹
|روماتولوژی
|مرکز تحقیقات روماتولوژی _ بیمارستان شریعتی
|۱۶ بهمن
|۱۰
|گوارش داخلی
|بیمارستان دکتر شریعتی – مرکز گوارش
|۱۶ بهمن
|۱۱
|نفرولوژی
|بیمارستان هاشمی نژاد
|۱۵ بهمن
|۱۲
|خون و سرطان بالغین
|بیمارستان امام خمینی – بیمارستان ولیعصر -بخش خون
|۱۶ بهمن
|۱۳
|جراحی قلب و عروق
|بیمارستان قلب شهید رجایی_سالن کنفرانس جراحی
|۱۶ بهمن
|۱۴
|بیماریهای قلب و عروق
|بیمارستان قلب شهید رجایی - طبقه سوم - کتابخانه
|۱۶ بهمن
|۱۵
|جراحی پلاستیک و ترمیمی
|بیمارستان ۱۵ خرداد
|۱۵ بهمن
|۱۶
|کلیه کودکان
|بیمارستان مفید – بخش تحقیقات نفرولوژی
|۱۶ بهمن
|۱۷
|خون و سرطان اطفال
|بیمارستان مفید
|۱۶ بهمن
|۱۸
|روماتولوژی اطفال
|بیمارستان مفید
|۱۶ بهمن
|۱۹
|ریه اطفال
|بیمارستان مفید
|۱۵ بهمن
|۲۰
|اعصاب اطفال
|بیمارستان کودکان مفید- دفتر اعصاب اطفال
|۱۵ بهمن
|۲۱
|جراحی کودکان
|بیمارستان مفید- مرکز تحقیقات عفونی اطفال
|۱۶ بهمن
|۲۲
|عفونی کودکان
|بیمارستان مفید- مرکز تحقیقات عفونی اطفال
|۱۵ بهمن
|۲۳
|جراحی توراکس
|بیمارستان مسیح دانشوری
|۱۶ بهمن
|۲۴
|مراقبت های ویژه
|بیمارستان مسیح دانشوری
|۱۶ بهمن
