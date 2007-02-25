مدیر پخش سازمان فیلمیران ضمن اعلام این خبر در مورد فهرست اکران فیلم های این سازمان به خبرنگار مهر گفت: "برای سال بعد مسئولیت پخش فیلم‌های "اخراجی ها"، "اقلیما" محمدمهدی عسگرپور، "پارک وی" فریدون جیرانی، "پسران آجری" مجید قاری زاده، "تیغ زن" علیرضا داودنژاد، "چند روز بعد" نیکی کریمی، "دست‌های خالی" ابوالقاسم طالبی، "سنگ، کاغذ، قیچی" سعید سهیلی و "مصائب دوشیزه" مسعود اطیابی را بر عهده داریم."





نیوشا ضیغمی و کامبیز دیرباز در نمایی از "اخراجی ها"

علی سرتیپی خاطرنشان ساخت: "فیلم "اخراجی ها" برای اکران آماده و مجوزهای لازم برای نمایش فیلم گرفته شده است. بر اساس برنامه ریزی طی هفته آینده با بسته شدن قرارداد با سالن های نمایش تعداد دقیق سینماهای اکران این فیلم مشخص خواهد شد. این فیلم با توجه به مضمون می تواند با مخاطبان عام و خاص سینما ارتباط برقرار کند. همانگونه که در جشنواره فجر برگزیده تماشاگران شد."



ساخته جدید ده نمکی در ژانر دفاع مقدس قرار دارد و داستان زندگی مجید سوزوکی را بیان می کند که یکی از اراذل جنوب شهر تهران است. وی عاشق دختر یکی از معتمدین محل است و برای به دست آوردن موافقت پدر دختر عازم جبهه می شود. اما در آنجا اتفاقاتی برایش به وجود می آید. اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، نیوشا ضیغمی، ارژنگ امیرفضلی، امین حیایی، علیرضا اوسیوند و نگار فروزنده تعدادی از بازیگران اصلی "اخراجی ها" هستند.