فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به مجموعه نوروزی جواد رضویان و گفتگو با مجید مظفری، بازیگر مجموعه "تا صبح" جوانمرد و آهنگر و یادداشتی بر پخش مجموعه های دهه فجری پرداخته و در ادامه برنامه های شبکه های مختلف صدا و سیما را معرفی کرده است.

صفحه تئاتر گفتگویی ترتیب داده با سعید شاپوری، کارگردان نمایش "نور زمستانی" که نگاهی به این نمایش و یادداشتی بر رابطه برگمان و مذهب مکمل آن شده است. خبر انتشار فراخوان ششمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان، نمایش "گاو" زحمتکش در راه سفرهای بین المللی و معرفی نویسنده و کارگردان نمایش "شب نشینی باشکوه آقاجون" در ادامه منعکس شده است. بلاتکلیفی اکران نوروزی سینما، درگذشت علیرضا اسپهبد نقاش معاصر و افتتاح جشنواره "ماردل پلاتا" با فیلم "آفساید" پناهی اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به حرف های اهالی سینما از چگونگی پرداخت سوبسید در سینما اختصاص داده و در صفحه دوم به آن پرداخته. بزرگداشت کیارستمی در موزه هنر مدرن نیویورک و آغاز به کار جشنواره پویانمایی تهران در ادامه صفحه دوم منعکس شده و حرف های صاحب نظران در مورد سینمای دفاع مقدس در صفحه چهارم آمده است. در صفحه پنجم هم نگاهی به فیلم "زمستان است" پیتز و تنوع ژانرها در جشنواره 25 فجر منعکس شده و در ادامه سینمای کمدی در جشنواره 25 فجر و گزارش اختتامیه جشنواره ایدز به نقل از مهر مورد توجه قرار گرفته است.

در صفحات سینمای جهان امروز به نامزدهای اسکار بهترین فیلم، فیلم مستند نامزد اسکار، نگاهی به فیلم "ملکه" فریرز و حرف های لوک بسون از فیلم جدیدش پرداخته شده است. گشایش نمایشگاه بزرگ سال در صفحه فرهنگ و هنر، نمایش های جامانده از صحنه 85 و مطالبی در خصوص جشنواره تئاتر تجربه در صفحه تئاتر، خبر تولید چند مجموعه و فیلم جدید در صفحه تلویزیون و نهایتاً گزارش رویترز از آماده سازی مراسم اسکار در صفحه پایانی کار را تمام می کنند.

روزنامه "همشهری" در صفحه شهر تماشا گمانه زنی درباره برندگان اسکار و یادداشتی بر رقابت فشرده در جذابترین ضیافت سینما را منعکس کرده و در صفحه ادب و هنر، نمایش آثار عباس کیارستمی برای نخستین بار در مهمترین موزه هنر جهان، گشایش پنجمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران، آغاز به کار نمایشگاه بزرگ سال هنرهای تجسمی و آمار تماشاگران تئاتر را مورد توجه قرار داده است.

"جام جم" در صفحه رسانه نقد کارشناسان علوم رسانه، اصحاب دولت و نمایندگان مجلس و ... درباره رادیو جوان را آورده و در ادامه به خبری در مورد متفاوت برگزار شدن مراسم اسکار و گشایش جشنواره پویانمایی پرداخته است. در صفحه رادیو و تلویزیون گفتگو با رضا بابک منعکس شده و درگذشت علیرضا اسپهبد نقاش معاصر و گزارش این روزنامه از کاهش بودجه کتابخوانی کشور در سال 86 هم در صفحه پایانی آمده است.

روزنامه "آینده نو" در صفحه اول ادب و هنر گفتگویی دارد با گیتا گرگانی، مترجم و در صفحه دوم به برگزاری نخستین جلسه کارگاه آموزشی "دراماتورژی آثار برشت"، حرف های محسن چرمشیر در مورد تئاتر دانشگاهی و آمار تماشاگران تئاتر پرداخته و محمد مایلی کهن و سیما تیرانداز را به عنوان چهره روز برگزیده است. اختتامیه اولین جنبش هنرمندان معاصر ایران و افتتاح نمایشگاه بزرگ هفت نگاه درصفحه پایانی منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر به برگزاری مراسم اسکار با تدابیر شدید امنیتی، بزرگداشت کیارستمی در موزه نیویورک، بزرگداشت اولین گالری دار ایرانی در تهران و چند خبر کوتاه پرداخته است. "حیات نو" در صفحه پایانی به نمایشگاه آثار دوباره سازی شده ممیز توسط علی اصغر محتاج پرداخته و در ادامه نمایشگاه بزرگ سال گروه "هفت نگاه" و گشایش جشنواره پویانمایی تهران را مورد توجه قرار داده است.

روزنامه "اعتماد" در صفحه سینما گفتگویی ترتیب داده با حمید مجتهدی کارگردان مستند "دماوند" و در ادامه به جنجال های به وجود آمده درباره جشنواره فیلم فجر، ابهام در دادن عنوان نخستین به جشنواره ایدز، چند خبر کوتاه و چهره جنوب شهر در سینمای ایران پرداخته است. مروری بر حضور آثار هنری ایران در حراج کریستی، نشانه شناسی گالری عکس "رونوشت" و گزارشی از مراسم بزرگداشت بانوی مجسمه سازی ایران در صفحه هنر منعکس شده است. در صفحه پایانی هم خبر درگذشت علیرضا اسپهبد نقاش معاصر و بزرگداشت کیارستمی در موزه هنر مدرن امریکا آمده است.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر، گزارشی دارد از نمایشگاه بزرگ سال در فرهنگسرای نیاوران، معرفی مجموعه های نوروزی سیما، حرف های مسعود ده نمکی در اکران خصوصی فیلم "اخراجی ها" و چند خبر دیرهنگام. "جوان" در صفحه پایانی به انعکاس دیرهنگام جشنواره فیلم 100، آغاز به کار نخستین نمایشگاه کتاب فرهنگ عاشورایی و آغاز نخستین حراج بزرگ آثار هنری در ایران پرداخته است.

روزنامه "صدای عدالت" در صفحه هنری آخرین گمانه زنی ها در مورد اسکار 79، نخستین نمایشگاه کتاب فرهنگ عاشورایی و نقدی بر فیلم "من و نگین دات کام" قناعت به نقل از مهر را مورد توجه قرار داده است. "کارگزاران" در صفحه پایانی درگذشت علیرضا اسپهبد نقاش معاصر و گمانه زنی ها درباره اسکار و همراه با پنجمین جشنواره پویانمایی تهران را منعکس کرده است.

روزنامه "همبستگی" در صفحه پایانی به درگذشت علیرضا اسپهبد نقاش معاصر و بزرگداشت کیارستمی در امریکا پرداخته است. "ابتکار" در صفحه پایانی نگاهی دارد به فیلم های کمدی جشنواره فیلم فجر و آغاز فروش آثار هنرمندان تجسمی در نمایشگاه "هفت نگاه" به نقل از مهر. "حزب الله" در صفحه پایانی به اخبار کوتاه اختتامیه جشنواره فیلم 100، افتتاح خانه موزه دکتر شریعتی، آمار تماشاگران تئاتر شهر، افتتاح تالار محراب و نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر پرداخته است.