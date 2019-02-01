وزیر کشاورزی از مردم عذرخواهی کند/مدیریت ضعیف علت مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد باقری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسالم ضمن تسلیت ایام فاطمیه با اشاره به شبهه وهابیت درباره شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و اینکه شهادت ایشان افسانه و داستان است، اظهارکرد: براساس اسناد روایی و تاریخی که حتی بزرگان اهل سنت آن را نیز نقل کرده‌اند حضرت فاطمه زهرا(س) به شهادت رسیده است.

وی با بیان اینکه مطرح کردن این مسائل در این برهه از زمان تنها توطئه دشمن برای ایجاد اختلاف در میان شیعه و سنی است، افزود: واکاوی مسائل صدر اسلام به نفع امت اسلامی نیست و ما با اقتدا به امیرالمومنین (ع) حفظ وحدت و کیان اسلام را از هر چیز دیگری واجب‌تر می دانیم.

باقری در ادامه با اشاره به ۱۲ بهمن سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور، گفت: بدون تردید به فرموده امام راحل(ره)، پیروزی برقدرت‌های شیطانی و طاغوتی با دستان خالی ممکن نبود جز با اراده و توفیق الهی و بدون تردید این انقلاب تحفه و هدیه الهی به مردم ایران همه آزادیخواهان دنیا است.

وی به توطئه دشمنان علیه نظام اسلامی اشاره و بیان‌کرد: آنها در ۴۰ سال گذشته به دنبال نابودی این نظام الهی و مردم بوده و هنوز نیز هستند. خوشبختانه انقلاب با تکیه بر قدرت الهی و حضور همیشگی مردم و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری رو به جلو حرکت کرده است.

امام جمعه اسالم در ادامه تأکید کرد: با توجه به اینکه دشمن در تمام ۴۰ سال گذشته نتوانسته به اهداف خود در نظام مقدس اسلامی دست یابد تلاش می کند از تمام توان، انرژی و سرمایه برای شکست دادن نظام و انقلاب اسلامی استفاده کند که باز چیزی جز شکست نصیب آنها نخواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز انقلاب بعداز ۴۰ سال به بلوغ و دوران بعثت خود رسیده است، گفت: امروز در نیمه راه هستیم و تا رسیدن به آرمان‌ها و اهداف بلند مرتبه انقلاب فاصله اندکی داریم لذا باید با ایمان و روحیه انقلابی و توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی و اعتماد به جوانان در عرصه‌های مدیریتی گام‌های بلندی در راه پیشرفت انقلاب اسلامی و اعتلای ایران برداریم.

باقری با تأکید براینکه دشمنان خارجی هیچ غلطی نتوانسته‌اند بکنند ولی متاسفانه برخی غلط کاری‌ها از داخل صورت گرفته و مسئولان اجرایی کشور به جای اینکه در آستانه چهل سالگی انقلاب عیدی خوبی به مردم بدهند معیشت مردم را متزلزل و فشارهای اقتصادی بر آنها را بیشتر می کنند، افزود: برخی مسئولان گاهی آنتن دشمنان شده و نواقص و کمبودهای داخلی را با جمله‌هایی همانند خزانه خالی است به آنها گزارش می دهند.

وی با بیان اینکه متاسفانه وزیر جهادکشاورزی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری که چرا گوشت و مرغ گران است با یک حالت زشت و زننده می گوید: «مردم خدا را شکر کنند که همین هست»، ادامه داد: سوالی که اینجا مطرح می شود این بوده که آقای وزیر پس شما چکاره اید؟ شما چه کاری برای رفع نیازهای اولیه مردم انجام داده‌اید؟

امام جمعه اسالم در ادامه خواستار عذرخواهی وزیر کشاورزی از مردم شد و گفت: وجود مدیران ضعیف همانند وی سبب ایجاد مشکلات فراوان در جامعه شده است.