به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح جمعه در آئین بهرهبرداری از سالن کنفرانس شهدای ایرنا در بوشهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای عظیمی در زمینههای مختلف داشته است که باید به خوبی اطلاعرسانی شود.
وی با اشاره به اینکه توجه ویژهای به توسعه و آبادنی کشور در زمینههای مختلف صورت گرفته است، ادامه داد: این عمران و آبادانی در همه نقاط کشور قابل مشاهده است و این از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.
استاندار بوشهر به وظیفه و رسالت مهم رسانهها در دوران کنونی اشاره کرد و افزود: رسانه ها به مسئولیت خود در این عرصه بخوبی عمل کنند و از حجم تبلیغات منفی علیه نظام بکاهند.
وی به اهمیت فعالیترسانهای در استان بوشهر به خاطر مرزی بودن استان اشاره کرد و ادامه داد: رسانههای استان از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی باید برای جریان سازی در عرصه فراملی تلاش کند.
گراوند با اشاره به اینکه اطلاعرسانی مناسب و متناسب با حجم فعالیتهای انجام شده را شاهد نیستیم، بیان کرد: انقلاب اسلامی انقلابی فرهنگی است که یکی از رسالتهای این عرصه انتقال پیام انقلاب از طریق ظرفیت رسانه است.
مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز بر لزوم تقویت رسانه های داخلی برای ایفای نقش تعیین کننده در تعامل جهانی و فعالیتهای داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی توسعه رسانه ها در کشور است.
سید ضیاء هاشمی با اشاره به اینکه رسانهها ما هنوز نتوانستهاند نقش خود را به خوبی در عرصه بینالملل ایفا کنند، افزود: ایران اسلامی در منطقه و دنیا گفتمان ساز، ایدئولوژی پرداز و نظریه پرداز است.
وی با اشاره به اینکه ایرنا رسانه رسانهها و رسانه ملی است خاطرنشان کرد: هیچ کانون قدرت، حزب، گروه و حاکمیتی بدون برخورداری از رسانه و بهره مندی شایسته ازآن نمی تواند کار خود را پیش ببرد.
مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به حساس بودن و تعیین کننده بودن نقش رسانه ها تصریح کرد: رسانههای استان بوشهر میتوانند تاثیرگذاری بالایی در سطح بینالمللی داشته باشد.
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