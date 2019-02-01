همگان تکلیف خود را نسبت به انقلاب و شهدا ادا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری پیش از ظهر امروز در دیدار با طلاب و روحانیون یزد به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر با اشاره به خاطراتی از دوران مبارزات و ورود امام خمینی (ره) به کشور بعد از سالها دوری و تبعید اظهار داشت: امام خمینی (ره) همواره بر این باور بود که انقلاب اسلامی یک انقلاب الهی است و خداوند متعال نیز خود امور را به نفع مسلمین به دست گرفته است.
وی عنوان کرد: امام خمینی (ره) باور داشت که خدا ما را به سمت پیروزی انقلاب هدایت میکند اما مدام تاکید داشت که برنامه ریزیها باید به نحوی باشد که انقلاب استمرار داشته باشد.
ناصری یادآور شد: در آن دوران مدیریت یک کشوری که انقلاب تازه در آن به پیروزی رسیده دشوار بود و امام راحل بسیار عجیب آن را مدیریت کرد زیرا در آن دوران برخی، حتی افرادی همچون مرحوم بازرگان بر این عقیده بودند که سلطنت باید باشد و حکومت در کشور بر عهده دولت قرار گیرد.
وی ادامه داد: این باور وجود داشت که اکنون که انقلاب پیروز شده، روحانیون باید به فعالیتهای دینی خود بپردازند و حکومتداری را به مسئولان واگذار کنند اما امام به دنبال بهبود فعالیتها بود.
ناصری خاطرنشان کرد: امام تفاوتهایی با دیگر افراد همچون مرحوم بازرگان داشت، امثال بازرگان میگفتند حکومت باید اصلاح شود اما امام به اصلاح راضی نبود و میگفت ریشه حاکمیت شاهنشاهی باید در ایران خشکیده شود و حاکمیت خدا در جامعه اجرا شود.
امام جمعه یزد عنوان کرد: هنوز برخی از دولتمردان ما به خدایی بودن این انقلاب پی نبردهاند و فکر میکنند انقلاب به وجود آمد که هر کسی توانست حکومت کند، هر کاری دلش میخواهد انجام دهد در حالی که فلسفه انقلاب این است که تمام اعمال خدایی باشد.
ناصری به تشریح خاطرات امام در دوران تبعید همچنین مراحل شکلگیری انقلاب اسلامی از سال ۴۲ پرداخت و افزود: افراد بسیاری برای پیروزی انقلاب سختیهای بسیاری کشیدند و امروز ما باید تکلیف خود را نسبت انقلاب، امام و شهدا ادا کنیم زیرا همه ما مدیون افرادی هستند که جان خود را برای پیروزی انقلاب گذاشتند.
