خاطرات انقلاب زنده بماند/ لزوم تبیین دستاوردها برای نسل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه روز ۱۲ بهمن یادآور ورود باشکوه امام راحل به میهن اسلامی است که باید خاطره آن روزهای انقلاب زنده نگه داشته شود، ابراز داشت: حضور پرشور مردم در به ثمر نشستن انقلاب بسیار ارزشمند بود و توانست به پیروزی ۱۰۰ درصدی انقلاب منتهی شود.
وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه و تداوم راه رهبر معظم انقلاب ما را در عرصههای مختلف به پیروزی میرساند، اضافه کرد: انقلاب با سختیهای فراوان توانست راه خود را ادامه دهد و انواع مشکلات، موانع و توطئهها را پشت سر بگذارد اما هنر انقلاب در این بود که از این معضلات بهسلامت عبور کرد.
انقلاب در منزل چهلم
امام جمعه شاهرود بابیان اینکه علیرغم همه سختیها برای چله دوم انقلاب مسئولان میبایست پیشبرد امور را در اولویت کار خود قرار دهند، بیان کرد: اداره کشور در همان روزهای اول کار آسانی نبود، سهم خواهی گروههای مختلف، تحریک قومیتها، نبود قوانین کافی و کارآمد، نداشتن تجربه برای اداره حکومت از یک سو و انواع توطئهها از سوی آمریکا، پایهریزی کودتا علیه انقلاب، تحمیل جنگ هشت ساله، تحریمهای ظالمانه، تهدیدهای مکرر و ایران هراسی از طرف دیگر مشکلاتی بود که بر سر راه انقلاب وجود داشت.
امینی در ادامه تصریح کرد: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را در حالی جشن می گیریم که صدها مشکل بر سر راه نظام وجود دارد و این درس بزرگی محسوب میشود که در میان همه مشکلات توانستیم به منزل چهلم دست پیداکرده و راه را در مشکلات زیاد طی طریق کنیم اما این به معنای رفع کامل مشکلات نیست.
وی اضافه کرد: راههای فراوانی در این چهار دهه طی شد و امیدهای بسیاری نسبت به آینده وجود دارد که مردم و مسئولان باید برای تحقق آن ها اقدام کنند که یکی از آنها اقتصاد است، علیرغم رشد اقتصادی مردم با مشکلات معیشت دست و پنجه نرم میکنند لذا باید کوشید تا با دست به دست هم دادن این مشکلات کمتر و نسبت به آینده امید آفرینی شود.
لزوم ترویج روحیه جهادی
امام جمعه شاهرود بابیان اینکه انقلاب تغییر نگرشب در فرهنگ ایجاد کرد، ابراز داشت: علیرغم این تفاسیر تا تحقق کامل فرهنگ ایرانی اسلامی راه بسیاری در پیش رو وجود دارد در سبک معماری، آپارتمان، ترافیک و غیره مشکلاتی است که میبایست با رفع آنها بی نیاز از فرهنگ بیگانه باشیم و این راهی که باید طی شود.
امینی بابیان اینکه ترویج روحیه جهادی توانست خدمات بسیاری به جامعه ارائه دهد، تصریح کرد: تلاش و مجاهدت درراه نظام و انقلاب باید احیا شود.
وی افزود: انقلابهای بسیاری در کشورهای مختلف به وقوع پیوست و کشتهها و مجروحهای زیادی بر جای گذاشت اما هیچ کدام ماندگار نشدند ولی انقلاب مردم ایران با شعار استقلال و آزادی در تاریخ جاودانه شد و این دستاورد بزرگی محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، افتخار به گذشته و امید به آینده، رزمایش ارتش، کودتای نرم ونزوئلا، لزوم بازدید عموم از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب، خدمترسانی به مردم و تکریم آنها از جمله مواردی بود که از تریبون نماز جمعه این هفته شاهرود مطرح شد.
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