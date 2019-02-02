به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری صبح شنبه در دیدار اعضای شورای اداری شهرستان نهاوند با امام جمعه نهاوند ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و تسلیت ایام فاطمیه در خصوص برنامه های دهه فجر گفت: ۶۷ برنامه افتتاحی و کلنگ زنی در دهه فجر برگزار خواهد شد.

وی اعتبار تخصیص یافته به این طرح ها را مبلغی افزون بر ۶۵ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: ۴۰ سال از عمر با برکت و پیروزی انقلاب سپری شده و دولت ها در عرصه های مختلف فعالیت های زیادی انجام داده اند.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه شاید بعضی از مسئولین در ارتباط گیری با مردم ضعیف بوده اند و نتوانسته اند دستاوردهای انقلاب را برای مردم بیان کنند چراکه دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران از شمارش خارج است و به نظر می رسد فعالیت هایی که انجام شده به اطلاع مردم نرسیده است، گفت: مدیران باید اقداماتی که انجام می دهند را اطلاع‌رسانی کنند.

ناصری تاکید کرد: هر آنچه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شامل حال مردم شده نتیجه فعالیت ما و مدیران نیست بلکه نتیجه و ثمره خون پاک شهدا و این انقلاب است.

فرماندار نهاوندتاکید کرد: خوشبختانه نهاوند بهترین دوران خود را سپری می کند و تعامل و هماهنگی خوبی بین مدیران شهرستان وجود دارد و در شهرستان در سایه وحدت امام جمعه و تلاشهای نماینده مردم در حوزه کشاورزی، گردشگری و صنعت به دستاوردهای خوبی دست پیدا کرده ایم و روند روبه رشد همراه با توسعه ای را داشته ایم.