انقلاب اسلامی ایران هیبت پوشالی آمریکا در دنیا را از میان برد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تاملی در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته اردستان اظهار داشت: انقلاب بزرگ اسلامی یک نعمت بی بدیل الهی است و ماندن در این راه قدردانی از پیشگاه خداوند است.

وی افزود: شاهدیم افرادی در رقم زدن انقلاب اسلامی پیشگام تر از همه بودند و در تحولات انقلاب و دفاع مقدس نقش هایی را ایفا کردند اما اکنون این انقلاب را همراهی نمی کنند.

سخنرانان مقایسه انقلاب و قبل را بازگو کنند

فرماندار اردستان گفت: سخنرانان در ایام فاطمیه و مسئولان وظیفه دارند مقایسه انقلاب با قبل را که مملو از افتخارات است برای مردم و به خصوص قشر جوان بازگو کنند.

وی افزود: تفاوت حق و باطل در این است که انقلاب ما با رهبری فردی عادل شکل گرفته است.

تاملی ابراز داشت: مطالباتی که مردم در اول انقلاب خواست کردند باید دید بر چه پایه ای بوده است و آیا در این ۴۰ ساله محقق شده است یا خیر.

فرماندار اردستان با اشاره به وضعیت معیشت مردم افزود: کسی منکر وضعیت سخت مردم نیست ولی باید دید مسببان اصلی این مشکلات چه کسانی هستند، همان افرادی که افراد نخبه ما را در اول انقلاب از ما گرفتند.

وی گفت: ماندن در مسیر حق و عدالت سخت است و ماندن در خیمه حق هزینه دارد که ما سالها هزینه آن را داده ایم.

دشمن در صدد جلوگیری از قدرت ایران در جهان است

تاملی افزود: دشمن دنبال این است که جلوی قدرت نمایی ایران که در جهان را بگیرد اما با صرف میلیاردها دلار نتوانسته اند از عزت ایران درد نیا بکاهند.

فرماندار اردستان با تاکید بر این نکته که انقلاب اسلامی توانسته هیبت پوشالی آمریکا را از بین ببرد، افزود: ایران توانست قطع وابستگی خود را به همه اعلام کند، اگر مسئولان به عهد ۴۰ ساله خود پایبند باشند موفق تر خواهیم بود.

وی ابراز داشت: مردم تحت هدایت ولی فقیه انقلابی را رقم زدند که همواره به دنبال استقلال حرکت کرده است، ده‌ها انتخابات با تمام سلایق برگزار کرده ایم و این نوع دستاوردها با پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.

تاملی گفت: نظام اسلامی ما مبتنی بر موازین الهی شکل گرفته است و به لطف الهی در این مدت یک وجب از خاک کشور را از دست نداده ایم.

فرماندار اردستان با اشاره به۱۱بهمن ۱۳۲۷ که مقارن با هفتادمین سال تاسیس شهرستان اردستان است، افزود: در این مدت افراد و مدیران فعالیت های خوبی در این شهرستان داشته اند اما کارهای بسیار زیادی هم بر زمین مانده است که باید انجام شود.

وی با بیان اینکه نبود جمعیت مشکل بزرگ شهرستان است، اعلام داشت: نگاه بعضی از جریانها به فرمانداری فقط سیاسی است اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که تنها یکی از وظایف ما برگزاری انتخابات است و موارد مهمتر دیگر ی را هم فرمانداری پیگیری می کند.

تاملی با اعلام اینکه افرادی در فضای مجازی دنبال تفرقه افکنی هستد که خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن می ریزند، افزود: این افراد درصدد هستند هر برنامه ای که در شهرستان انجام می شود را به انتخابات مجلس ربط دهند.