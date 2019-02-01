دستاوردهای انقلاب اسلامی باید در سایه وحدت و انسجام حفظ شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه خمین در نخستین روز از دهه فجر، اظهار داشت: دهه فجر امسال بیش از دو برابر سال گذشته طرح های عمرانی و پروژه های صنعتی در خمین به بهره برداری می رسد.

استاندار مرکزی افزود: طی دهه فجر امسال به طور گسترده دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در استان مرکزی انجام خواهد شد تا بتوانیم به نحوی از زحمات این اقشار و ایثار آنها قدردانی کنیم.

آقازاده بیان کرد: امام راحل با ورود به کشور و پیروزی انقلاب، نور امید را به کشور تاباند و ما در جهانی که سراسر گمراهی و انحراف آن را احاطه کرده بود، در ایران اسلامی با دم مسیحایی امام و رهبری داهیانه ایشان و حمایت مردم از امام و رهبر معظم انقلاب، توانستیم از منظر معنوی به رشد و تعالی دست پیدا کنیم.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: امروز بعد از گذشت ۴۰ سال، انقلاب با همان اقتدار در راه تحقق آرمان ها و اهداف خود حرکت می کند و بعد از رحلت امام، توسط جانشین برحق وی، مقام معظم رهبری نیز راه خود را با قدرت ادامه داده است.

وی تصریح کرد: در این مدت فراز و نشیب های زیادی داشتیم و توطئه های بسیار علیه انقلاب شد از جمله جنگ تحمیلی، جنگ اقتصادی و...، اما مردم همچنان در همان خط انقلاب حرکت می کنند و این شاخصه انقلاب اسلامی است.

آقازاده ادامه داد: در این مدت در کشور پیشرفت های چشمگیری در ده ها و صدها حوزه مختلف به دست آمده و این دستاوردها با وجود موانع بسیار و توطئه های دشمن حاصل شده است.

استاندار مرکزی اضافه کرد: حفظ دستاوردهای انقلاب با انسجام و اتحاد ممکن می شود، بنابراین باید اختلافات و دو دستگی ها کنار گذاشته شوند و چنانچه این مهم اتفاق بیفتد؛ توطئه های دشمن از بیرون، هیچ اثری بر انقلاب و نظام نخواهد داشت.