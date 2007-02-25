چامسکی : افکار جنون آمیزی بر وزارت دفاع آمریکا حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنشنال نیوز، چامسکی در پاسخ به این سؤال که آیا بن بست سیاسی در لبنان مانع از حمله احتمالی آمریکا به ایران خواهد شد یا خیر، می گوید: ارتباطی بین این دو وجود دارد و بر این باورم که حمله تابستان گذشته اسرائیل به لبنان از این تفکر نشات گرفت که حزب الله عاملی بازدارنده در دست ایران به شمار می رود.

چامسکی بر این باور است که دستگیر شدن چند سرباز اسرائیلی و کشته شدن چند تن از آنان را که علت اصلی این جنگ اعلام شد؛ نمی توان به عنوان یک استدلال، جدی تلقی کرد.

وی گفت : چند دهه است که اسرائیل شهروندان لبنانی و فلسطینی را حتی از آن سوی دریاها مانند قبرس دستگیر و می رباید و فلسطینی ها را در لبنان به قتل می رساند آیا کسی از آن به عنوان تهاجم از سوی اسرائیل یاد کرده است؟

این تحلیلگر آمریکایی، با رد دلایل حمله اسرائیل به لبنان، به بمباران جنوب این کشور با استفاده از بمب های خوشه ای، اشاره می کند و می نویسد: جایی که اسرائیل اقدام به بمباران آن کرد یک هدف نظامی نبود.

چامسکی می گوید : شما نمی توانید در رسانه های آمریکا از حزب الله نام ببرید بدون اینکه کلمه "گروه مورد حمایت ایران" را در کنار آن قرار ندهید. "حزب الله تحت حمایت ایران" نام این گروه در رسانه های آمریکاست، اما می توانید نام اسرائیل را به راحتی بدون اینکه نامی از حامی آن یعنی آمریکا در کنار آن باشد به کار ببرید و این یک تاکتیک تبلیغاتی است.

وی درباره امکان یک اقدام نظامی از سوی آمریکا علیه ایران با توجه به امکانات می گوید: تا آنجا که من می دانم منابع اطلاعاتی در آمریکا افکارجنون آمیزی دارند و اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که گرچه چنین حمله ای بعید به نظر می رسد، اما غیر ممکن نیست و به نظر افرادی همچون "سم گاردینر" در وزارت دفاع آمریکا ، این اقدام عملی است.

چامسکی همچنین ادامه داد: حداقل تا آنجا که من می دانم تصور نمی کنم که مفسران خارجی ایده بمباران تاسیسات هسته ای ایران را جدی گرفته باشند؛آنها می گویند اگر بمبارانی هم باشد سطحی و به لحاظ جغرافیایی به صورت گزینشی خواهد بود.

استاد دانشگاه ام آی تی همچنین درباره قومیتها در ایران می گوید: ایران کشوری فارسی زبان دربین اعراب است و ذخایر نفت آن درخلیج فارس قرار دارد که حاشیه جنوبی آن اعراب هستند. خوزستان که عرب زبان ها هم در آن زندگی می کنند به ایران وفادار است و در جنگ به مدت هشت سال در کنار ایران مقاومت کرد نه درکنارعراق. در منطقه یک مناقشه بالقوه وجود دارد، نیروهای آمریکایی درست در این قسمت هایی از مرز ایران و عراق رو به روی ایرانی ها هستند و قطعا در تلاش برخواهند آمد تا در آنجا تلاشی برای تجزیه این منطقه صورت دهند.

به باور این تحلیلگر مسائل خاورمیانه، پنتاگون ممکن است از نیروهای خود درعراق برای اقدام در خوزستان ایران استفاده کند.



