به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین سال ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به کشور در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد گفت: از بدو پیروزی انقلاب تا کنون، آمریکا و استکبار جهانی هیچ توفیقی نداشته چرا که این انقلاب بر اساس دستورات الهی و الزامات و منافع ملی است.

وی افزود: مردم ما نشان دادند که هیچ‌کس نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند و دشمنان ما از درک این حقیقت عاجز هستند. در این چهل سال انواع توطئه‌ها را علیه ملت ما اعمال کردند؛ در حال حاضر شاهد توطئه اخیر آمریکا و نظام سلطه علیه ایران هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت و ملت ید واحده هستند ادامه داد: مردم در شرایط مختلف ایستادگی کرده اند؛ دولت نیز هیچ گاه اجازه نداده تا خللی در زندگی مردم پیش بیاید.

وی تصریح کرد: تراز قوام و توان اقتصادی کشور امروز با سال‌های گذشته قابل قیاس نیست به همین خاطر از تمامی کسانی که در حوزه اقتصادی تلاش می‌کنند خواهش دارم تا وابستگی‌ها را کم‌تر کنند تا کشور با آرامش در یک‌ روند مطمئن، راه توسعه را طی کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: مردم باید بیش‌ از پیش در امور سهم داشته باشند تا بتوانیم با این نقش‌آفرینی سهم بسزایی در گسترش کشور توانایی و ایجاد اشغال داشته باشیم.

اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص سازوکار جدید مالی اتحادیه اروپا (SPV) اظهار داشت: سازوکاری که توسط آن‌ها راه اندازی شده تنها ایجاد مصونیت است تا شرکت‌ها توسط آمریکا تحریم نشوند. در این طرح امکان گسترده‌ای به وجود نیامده و تنها هدف این است که شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند دچار آسیب نشوند.

وی درباره افتتاح پروژه های عمرانی در دهه فجر گفت: ما از روز گذشته افتتاح طرح‌های جدید را آغاز کردیم و قرار است تا پایان سال هر هفته طرح‌های موجود به بهره‌برداری برسد.