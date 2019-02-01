به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی در سخنان قبل از خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با بیان اینکه ایران اسلامی امروز در حوزه‌های مختلف توانسته به جایگاه ویژه و ارزشمندی دست پیدا کند، افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم اقتدار و عزت ایران اسلامی با تکیه بر توان و تجربه داخلی است که با وجود همه تحریم‌ها توانسته به نقطه اوج و اقتدار دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در طی ۴۰ سال گذشته نشان از تلاش و همراهی همه برای توسعه ایران اسلامی دارد، ادامه داد: ایران اسلامی امروز در همه شاخص‌ها توانسته به جایگاه مطلوب در بالایی دست پیدا کند.

استاندار زنجان بابیان اینکه استقرار و تداوم تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون ایثار و ازجان‌گذشتگی مردان وزنان ایران اسلامی است، گفت: همه باید قدردان انقلاب باشند چراکه برای به ثمر رسیدن انقلاب و تداوم آن ۲۳۰ هزار شهید، ۵۰۵ هزار جانباز و ۴۲ هزار آزاده فداکاری‌های بسیاری کرده‌اند.

حقیقی بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در طول چهل سال گذشته با هجمهِ های مختلف از سوی استکبار جهانی مواجه بوده است، گفت: مستکبران جهانی در طول چهل سال پس از انقلاب شعارهایی برعلیه ایران و انقلاب اسلامی مطرح کردند و حال دشمن بیش از گذشته از انجام هر کاری علیه ایران دریغ نخواهد کرد.

وی بابیان اینکه تحریم‌هایی که طی ۴۰سال گذشته وجود داشته طی سال‌های اخیر تشدید شده است، گفت: کسی نمی‌تواند مشکل معیشتی موجود در کشور را انکار کند ولی این مشکلات مسائل داخلی کشور است که دشمن به دنبال بیشتر و پررنگ‌تر کردن آن است.

استاندار زنجان با بیان اینکه برای به ثمر نشستن و تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همه آحاد مردم مشارکت داشتند، گفت: حماسه‌سازان انقلاب نباید فراموش شوند و بزرگ‌ترین حقیقت تاریخ شهدا هستند.

حقیقی با بیان اینکه همزمان با ایام دهه فجر مدیران استان از خانواده ۲ هزار و ۹۶۵ شهید استان دیدار خواهند کرد، گفت: این دیدارها از ۱۰ روز مانده به ایام مبارک دهه فجر آغاز شده و تا ۱۰ روز بعد از این ایام نیز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه میزان اعتبارات پروژه‌های دهه فجر سال ۹۷ از رشد ۱۹۸ درصدی نسبت به دهه فجر سال ۹۶ برخوردار است، افزود: در دهه فجر امسال در مجموع ۶۲۰ پروژه با اعتبار هزار و ۱۷۴۹ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

استاندار زنجان گفت: پروژه‌های دهه فجر امسال هزار و ۳۲۴ اشتغال مستقیم و سه هزار و ۳۱۰ اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد که توسط کمیته رصد اشتغال در استان ارزیابی و بررسی خواهد شد.

حقیقی با بیان اینکه میزان اعتبار پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر امسال ۱۹۸ درصد نسبت به دهه فجر سال ۹۶ رشد دارد، افزود: ورود بخش خصوصی به اجرا طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و سرمایه گذارید ر استان زنجان خوب است و بخشی از پروژه‌های دهه فجر امسال توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان زنجان روند روبه رشد دارد و تاکنون طرح‌های بزرگی در این استان توسط بخش خصوصی اجرا شده است، گفت: ۶۵ درصد از این پروژه‌ها توسط بخش خصوص عملیاتی شده است.

استاندار زنجان گفت: از طرح‌های قابل بهره برداری در دهه فجر امسال ۱۷۱ پروژه با ۶۱۳ میلیارد تومان در حوزه عمرانی و ۴۹ پروژه با ۱۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار در حوزه اقتصادی است.

حقیقی ادامه داد: همزمان با ایام الله دهه فجر استاندار و مدیران کل در مراکز بخش‌های شهرستان‌ها، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، نشست با گروه‌ها، احزاب و اقشار مؤثر، آغاز عملیات اجرایی بازگشایی محور شرقی تیپ ۳۶ زنجان از برنامه‌های دهه فجر در استان زنجان، آغاز عملیات اجرای پروژه سبزه میدان با کاربری فرهنگی و اجتماعی، ادامه توسعه عملیات بیمارستان ولیعصر (عج) ، انتخاب ۴۰ پروژه محوری از طرح‌های نیمه تمام استان برای اتمام، احیای بافت فرسوده پنج شهر زنجان، ابهر خرمدره، قیدار و سلطانیه در ستاد بازآفرینی شهری و ایجاد شهرک آی‌تی و برق و الکترونیک در زنجان از مهم‌ترین پروژه‌های استان زنجان در دهه فجر از برنامه‌های مهم دهه فجر است.