۴۰ سال خواستید که ما نباشیم ولی امروز با کمال عزت و کرامت هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله طباطبایی، نماینده مقام معظم رهبری در سوریه در جلسه گردهمایی با عنوان «اربعون ربیعا» که روز گذشته با حضور شخصیت های علمی و سیاسی از کشورهای مختلف در سوریه برگزار شد، گفت: ۴۰ سال خواستید که ما نباشیم ولی امروز هستیم با کمال عزت و کرامت و نه تنها در ایران بلکه در محور مقاومت و در همه جهان حاضریم.

در آغاز جلسه سالگرد چهلمین پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سوریه، نماینده مقام معظم رهبری در سوریه با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از حضور مهمانان گرامی تشکر کرد و در ادامه افزود: آری همانند فردا روزی در چهل سال قبل شخصیتی که امروز همه دنیا او را به نام امام خمینی می شناسد پس از مدت طولانی که از میهن خود ایران دور بود به ایران بازگشت و بازگشت او سرآغاز تغییری اساسی و ریشه ای در روند تاریخ ایران و بلکه تاریخ منطقه و جهان بود.

نماینده مقام معظم رهبری در سوریه گفت: این توانمندی و روح معنوی و اراده محکم و اندیشه بلند امام بود که روح ما می‌توانیم را به ملت های دنیا تزریق کرد و اگر امروز ملت ها در مقابل ظالمان می ایستند و اگر مردم فلسطین با روحیه مقاومت در مقابل اسرائیل ایستاده و احساس خستگی هم نمی کند و حتی خم به ابرو نمی آورد و اگر ملتهای محور مقاومت همانند مردم سوریه عراق لبنان و بحرین و یمن و هزاران عنوان دیگر اراده می کنند که بر روی پای خود بایستند و از وابستگی متنفر باشند، همه اینها مرهون همان روحیه احساس توانمندی است که امام خمینی در دلهای مردم تزریق کرد و مرهون همراهی های دوستان امام و دولتهایی که از همان آغاز امام را و جمهوری اسلام را حمایت کرده و به همه دنیای ظلم و ستم و استکبار پشت پا زدند همانند مرحوم حافظ اسد.

این استاد سطح عالی حوزه های علمیه افزود: امروز که در آستانه چهلمین سال پیروزی آن قرار داریم میتوانیم به همه دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی بگوییم شما ۴۰ سال خواستید که ما نباشیم ولی امروز هستیم با کمال عزت و کرامت هم هستیم و نه تنها در ایران هستیم در محور مقاومت و بلکه در همه جهان و نشانه آن این است که امروز در سوریه به همراهی میهمانان عزیز و شخصیتهای گوناگون نشسته ایم تا درباره انقلاب اسلامی گفتگو کنیم.

انقلاب اسلامی ایران؛ پدیده بی نظیر تاریخی

حجت‌الاسلام حسن عزالدین، مسئول روابط اسلامی عربی حزب الله در حاشیه این همایش، انقلاب اسلامی ایران پدیده ای بی نظیر در تاریخ دانست و گفت: می توان دستاوردهای این انقلاب را در چند عنوان کلی مهم مطرح کرد؛ اول اینکه این انقلاب علی‌رغم ۴۰ سال هجمه دشمن حکومتی استراتژی و سیاسی تشکیل داد که از بزرگترین قدرت های دنیا محسوب می شود. دوم اینکه این انقلاب یک‌نمونه واقعی از حکومت اسلامی نشان داد.

وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی ایران نشان داد که اینکه گفته می‌شود دین افیون توده ها است حرفی بی اساس است و حکومت دینی می‌تواند بهترین خادم‌ برای توده های مظلوم مردم باشد.

و سوم از بزرگترین دستاوردهای این انقلاب تشکیل جبهه مقاومت با شعار آزاد سازی قدس بوده است و دستاوردهای مهم علمی و نظامی که به آن اشاره شد.

ملت‌ های مسلمان باید از ملت ایران درس مقاومت بگیرند

حجت الاسلام والمسلمین یوسف ناصری، رئیس شورای علمای عراق در بخش دیگری از این همایش گفت: استکبار جهانی در چهلمین‌ سالگرد انقلاب اسلامی ایران تلاش ویژه ای را صرف ضعیف کردن ارکان اساسی آن و در نهایت از بین انقلاب صرف نمود.

وی ادامه داد: از نظر من بزرگترین درس این‌انقلاب، درس اراده تحت شعار ما می‌توانیم بوده است که ملت ها را بیدار کرده و امروزه ما شاهد تشکیل ارتش جهانی برای آزادسازی فلسطین هستیم که مرکز تقویت و پرداخت هزینه این ارتش جمهوری اسلامی ایران است و امروزه مورد هجمه قرار می‌گرد. امروز ما ملت‌ های مسلمان باید از ملت ایران درس مقاومت بگیریم.

دستاوردهای انقلاب اسلامی



عباس خامه‌یار، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه این همایش گفت: می‌خواهم شما را مطمئن کنم نسبت به این که جمهوری اسلامی با وجود همه مشکلات و فشارها و تحریمهای پی در پی همچنان بر اصولش پایبند است و همچنان از مسائل امتهای اسلامی و عربی و قضیه فلسطین حمایت می‌کند.

وی افزود: مطمئن باشید که ایران امروز آن طور که رسانه‌های وهابی و صهیونیستی نشان می‌دهند نیست، زیرا هدف این رسانه‌ها پنهان کردن پیشرفت علمی و پنهان کردن چهره واقعی ایران است. من در اینجا می‌خواهم به صورت مختصر درباره دستاوردهای انقلاب در این ۴۰ سال صحبت کنم.

خامه‌یار با بیان اینکه این انقلاب در تمام ابعادش یگانه است، گفت: پس از ۴۰ سال این انقلاب دچار مشکلاتی نشد که انقلابهای دیگر گرفتارش می‌شوند و همچنان سرزندگی خود را داراست و با قوت به راه خود ادامه می‌دهد. آنچه این انقلاب را حفظ کرده مردم و حمایت مردمی است و این مسأله را در روزهای آینده که مردم در حمایت از انقلاب به خیابانها می‌آیند می‌توان دید. این انقلاب امروز نیز همچنان تأثیر خودش را با رهبری امام خامنه ای دارد و این مطلب را می‌توان در ۲۲ بهمن ماه جاری دید.

وی همچنین افزود: یکی از دستاوردهای انقلاب، استقلال است. شعار این انقلاب، استقلال بود. اصلا این انقلاب سه هدف اصلی داشت: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و اگر کسی تصور کند که تحریمها تازه آغاز شده، اشتباه می‌کند.

خامه‌یار با بیان اینکه از لحاظ علمی نیز پیشرفت کرده‌ایم، گفت: اوضاع علمی و فرهنگی و دانشگاهی و فنی ما شگفت آور است. وجود ۲۶۴۰ مرکز دانشگاهی و پژوهشی فعال در همه زمینه های علمی و چندین برابر شدن تعداد دانشجویان نسبت به دوران قبل از انقلاب از جمله پیشرفتهای علمی ایران در دوران بعد از انقلاب است.

وی افزود: همچنین در زمینه‌های پرتاب ماهواره بدون سرنشین و با سرنشین، نانو، صنعت، کشاورزی، پزشکی نیز پیشرفت کرده‌ایم که همه اینها در شرایط تحریم و با شعار «ما می‌توانیم» امام خمینی (ره) انجام شد. پیشرفت‌های ایران در زمینه پزشکی بعد از انقلاب اسلامی بسیار چشمگیر بوده است و برای مثال می‌توان به افزایش تعداد پزشکان و دست یابی به دانش کشت سلولهای بنیادی اشاره کرد. در زمینه نظامی و سیستم دفاعی هم ایران پیشرفت کرده است. هر کس که به ایران سفر کند از هر مکان و دین و مذهبی که باشد این دستاوردهای بزرگ را خواهد دید.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر پیشرفت در زمینه سینما و هنر هفتم است، گفت: برگزاری ۳۶ جشنواره فیلم فجر حتی در طول سالهای جنگ، وجود ده‌ها موسسه آموزشی و سینمایی، پرورش نسل جدیدی از کارگردانان و نویسندگان، ساخت سریال‌های تاریخی و دینی، تولیده ده‌ها مجله و صد فیلم در سال، همه از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است.

خامه‌یار با اشاره به دستاوردهای معنوی و دینی ایران در این ۴۰ سال، پیشرفت در علوم و پژوهش‌های قرآنی، تقویت فرهنگ شهادت، اعتکاف بیش از ۱ میلیون نفر و انجام پژوهشهای دینی و بیشتر شدن تعداد مشترکان آب و برق و گاز و تلفن را از جمله این پیشرفت ها معرفی کرد.

انقلاب اسلامی، مسأله فلسطین را احیا کرد

نبیل سلیمان، مشاور عالی وزیر اوقاف سوریه در این همایش گفت: به برکت انقلاب اسلامی ایران و به سبب شخصیت ویژه امام خمینی(ره) مسئله فلسطین دوباره احیا و پیگیری آن در دستور کار آزادی‌خواهان جهان قرار گرفت.

نبیل سلیمان در مراسم جشن پیروزی چهلمین سال انقلاب اسلامی در دمشق بیان کرد: از خصوصیات ویژه انقلاب اسلامی ایران می‌توان به معرفی شخصیت ویژه‌ای مثل امام خمینی (ره) اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: همین شخصیت ویژه امام خمینی(ره) بود که باعث شد امت اسلامی به یک وحدتی در برخی مسائل هم چون مسئله فلسطین دست یابند.

مشاور عالی وزیر اوقاف سوریه تأکید کرد: همین نهضت فلسطین که امام خمینی(ره) بنیان گذاشت باعث شد که یک جبهه مقاومت در منطقه و دنیا تشکیل شود تا جایی که نتایج آن را در حال حاضر می‌بینیم.

نبیل سلیمان افزود: هم‌اکنون نیز همین جا باید عرض کنم که همان مسیر اولیه انقلاب و راه نهضت مقاومت در حال حضر توسط امام خامنه‌ای فرماندهی حکیمانه می‌شود.

این مقام دولت سوریه در پایان گفت: حضار به خوبی می‌دانند که هم‌اکنون آن راهی که امام خمینی(ره) در بدو انقلاب بنا نهاد در حال به ثمر نشستن است و در آینده نیز نتایج بیشتری از آن دیده خواهد شد.

انقلاب اسلامی؛ عامل ترفیع جایگاه مردم ایران در طراز منطقه‌ای

آیت‌الله سیدمجتبی حسینی، نماینده مقام معظم رهبری در کشور عراق دیگر سخنران این همایش گفت: وقوع انقلاب اسلامی در ۴۰ سال پیش باعث شد تا جایگاه ایران در طراز منطقه‌ای خود افزایش چشمگیری یابد.

آیت‌الله سیدمجتبی حسینی، در جشن ۴۰ سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در پایتحت سوریه اظهار کرد: باید خداوند را شاکر بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و متعاقب آن جبهه بیداری اسلامی در منطقه شکل گرفت.

وی در ادامه با توصیف نکاتی پیرامون گذشته عراق و وضعیت فعلی آن بیان کرد: وضعیت کنونی عراق نیز به خوبی نمایان و مشخص است.

آیت‌الله حسینی یاد آور شد: در گذشته شاهد بودیم که ملت شریف عراق سالیان زیادی تخت ظلم حکومت صدام قرار داشتند و نباید فراموش کنیم که چگونه شخصیتی داشت و چگونه با دنیای غرب به تعامل می‌پرداخت و سرنوشتش چه شد.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور عراق گفت: نباید از اراده خدا عافل شد آن گونه که در حال حاضر شاهدیم پس از ظهور انقلاب اسلامی در ایران روحیه استکبارستیزی و مقابله با ظلم در میان ملت عراق نیز رشد چشمگیری داشته است.

حسینی در ادامه افزود: اوایلی که به کشور عراق رفته بودم برخی معتقد بودند که آن‌جا محیط بسیار سخت و پیچیده‌ای دارد، اما پس از مدتی به خوبی دریافتم که ملت عزیز عراق کاملاً با مردم ایران و انقلاب اسلامی همدل هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه به تجربیات گسترده‌ام و نیز با توجه به حضورم در کشور عراق باید بگویم که هم‌اکنون انقلاب اسلامی و جمهوری ایران در منطقه به ویژه در کشور عراق جایگاه بسیار خوب و مطلوبی نسبت به گذشته دارد؛ لذا باید بیش از پیش حمد و ثنای خداوند را به سبب به پیروزی رساندن این انقلاب شکوهمند و یاری‌دهنده جبهه بیداری آزادی‌خواهان جهان به جا آورد.