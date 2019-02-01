۲۲ بهمن نمایش ۴۰ سال مقاومت ملت ایران/ تاریخ انقلاب بازخوانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی، اظهار داشت: تقوا دوری از رذایل اخلاقی و صفات شیطانی است، امام رضا(ع) در حدیثی به خاصیت و اثر چهار عمل هشدار داد و فرمودند که مواظب تاثیر این چهار عمل باشید، اول: انسان بخیل راحت و آسودگی ندارد از بخل دوری کنید، دوم: انسان حسود هرگز لذت و خوشی ندارد از حسادت پرهیز کنید، سوم: ریاست وفاداری ندارد و دلبسته به ریاست نباشید و چهارم: انسان دروغگو مروت و جوانمردی ندارد از دورغ پرهیز کنید.

۳ مولفه و شاخصه اصلی مکتب امام(ره)

وی در ادامه با اشاره به ۱۲ بهمن و سالروز بازگشت امام(ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه فجر، عنوان کرد: امام(ره) شخصیت جامع و استثنایی بود و کار بزرگ و بی نظیری را انجام داد و آن ساقط کردن رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه بوده است، امام(ره) نظامی را در آن زمان به وجود آورد که هدف از آن اسلام و حاکمیت دین است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به اینکه نقش رهبری امام(ره) در پیروزی انقلاب و تداوم انقلاب بی بدیل بوده است، امام مکتب سیاسی که ریشه در قرآن و سنت بود را به وجود آورد، افزود: اگر کسی می خواهد امام را بشناسد باید مکتب امام را بشناسد، مکتب امام سه مولفه و شاخصه اصلی دارد که شامل معنویت، عقلانیت و عدالت بوده است.

اگر کسی می‌خواهد امام(ره) را بشناسد باید مکتب سیاسی امام را مطالعه کند. آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه در این معنویت امام(ره) اخلاص در کارها، توکل بر خدا، ولایتمداری، تکلیف گرایی، اخلاق محوری و مردم سالاری دینی را آموخت، تصریح کرد: امام(ره) در عقلانیت بحث قانون مداری، نگاه واقع بینانه به حقایق و مسائل، وحدت گرایی، استکبار ستیزی، مبارزه با تحجر و خرافه پرستی و ... را مطرح کرده است.

وی، بیان داشت: همچنین امام(ره) در مسئله عدالت مبارزه با ظلم، فساد، تبعیض، مقابله با رانت خواری، اشرافی گری، کاخ نشینی و رسیدگی به محرومان و مستضعفین را مطرح کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه اگر کسی می خواهد امام(ره) را بشناسد باید مکتب سیاسی امام را مطالعه کند، جوانان به این نکته توجه کنند که امام بنیان گذار مکتب سیاسی و نظریه ولایت فقیه بوده است، افزود: در این راستا ۱۲ بهمن روز سرنوشت ساز برای ملت ایران بوده، روزی که با نصرت الهی و حمایت و پشتیبانی مردم امام(ره) به میهن اسلامی بازگشت و انقلاب به پیروزی رسید.

ضرورت بازخوانی تاریخ انقلاب برای نسل سوم و چهارم انقلاب

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، عنوان کرد: در این چهلمین سال پیروزی انقلاب باید تاریخ انقلاب بازخوانی شود، علت پیروزی انقلاب چه بوده است؟ عوامل تداوم انقلاب اسلامی چه بوده است؟ چه کسانی در انقلاب نقش داشتند؟ ثمره و دستاورد انقلاب اسلامی ایران چه بوده است؟

امام جمعه خرم آباد خاطرنشان کرد: در چهلمین سال انقلاب با چهار نسل مواجه هستیم، نسل اول انقلاب اسلامی در پیروزی و تداوم انقلاب نقش داشتند، نسل دوم انقلاب کسانی بودند که در تثبیت و پاسداری انقلاب نقش داشتند، نسل سوم و چهارم انقلاب کسانی هستند که در جمهوری اسلامی به دنیا آمدند و بزرگ شدند، اینها امام(ره) را ندیدند، رژیم ستم شاهی ۲۵۰۰ ساله را ندیدند، شکنجه ساواک را ندیدند، روزهای سیاه ستم شاهی را ندیدند به همین دلیل باید تاریخ انقلاب بازخوانی شود.

دشمن بر روی نسل سوم و چهارم انقلاب سرمایه‌گذاری کرده است، می‌خواهد ارزش‌ها را از آنها بگیرد. وی با بیان اینکه نسل اول و دوم انقلاب باید تجربه و آگاهی خود را به نسل سوم و چهارم انقلاب منتقل کنند، افزود: امروز اولین ثمره انقلاب مسئله سرمایه گذاری نیروی انسانی است، دشمن نیز نسل سوم و چهارم انقلاب را نشانه گرفته است، امروز دشمن بر روی نسل سوم و چهارم انقلاب سرمایه گذاری کرده است، می خواهد ارزش ها را از آنها بگیرد، می خواهد آنها را علیه نظام بشوراند، روی آنها تبلیغات روانی انجام می دهند، گرچه به فضل الهی نسل سوم و چهارم انقلاب نسبت به ارزش های انقلاب اسلامی عمیقا پایبند هستند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر توجه و عنایت عمیق به نسل سوم و چهارم انقلاب، تاکید کرد: ما نیز بنا داریم در نماز جمعه از نسل سوم و چهارم انقلاب بیشتر استفاده کنیم، به دنبال این هستیم سخنران های قبل از خطبه از نسل سوم و چهارم انقلاب باشند، در این عرصه خود را نشان دهند، ما هم به نسل جوان مومن، انقلابی و پای کار افتخار می کنیم.

حرکت در منظومه فکری امام و رهبری انتظار مردم از مجمع تشخیص مصلحت

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، نمایش قدرت، اقتدار و استقامت ۴۰ ساله انقلاب است، اظهار داشت: ۲۲ بهمن امسال روز به نمایش گذاشتن پیروزی همه جانبه ملت در مقابل شکست همه جانبه دشمن است، چرا که امروز دشمن همه جانبه با ما می جنگد، جنگ همه جانبه با ما دارد، دستاوردهای ما را نمی بیند و به دنبال سیاه نمایی است و در این راستا امسال ۲۲ بهمن نمایش ۴۰ سال مقاومت و ایستادگی ملت ایران است و قطعا مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن با شکوه تر از سال های قبل شرکت خواهند کرد و حمایت و پشتیبانی خود را از انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در آزمون بزرگی در مقابل انظار عمومی قرار گرفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام(ره)، بیان داشت: اصل تشکیل این مجمع نشانه دور اندیشی و ژرف اندیشی امام بزرگوار بود چرا که آینده نظام را می دید و برای حفاظت و پاسداری از نظام چنین تشکیلاتی را به وجود آورد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع تعارض بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در امر قانون گذاری تشکیل شده است، افزود: این مجمع مشاوره هایی به مقام معظم رهبری می دهند، اما مردم از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار دارند که در آن تفکر امام، انقلاب و مقام معظم رهبری حاکم باشد.

آیت الله میرعمادی، تصریح کرد: مردم از مجمع تشخیص مصلحت نظام این انتظار را دارند که در منظومه فکری امام و رهبری حرکت کنند و هیچ مصوبه، موضع گیری و یا اقدامی که متفاوت با انقلاب، نظر امام و مقام معظم رهبری باشد را تصویب نکنند، امروز این مجمع در آزمون بزرگی در مقابل انظار عمومی قرار گرفته است.

مسئولان در رابطه با دلایل خسارات سیلاب شفاف‌سازی کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیلاب اخیر و خسارت به شهرستان پلدختر و خرم آباد، عنوان کرد: در این حادثه مردم متضرر شدند، آب وارد خانه ها، مغازه ها و ... شد، در این راستا همدلی، همکاری، حضور در صحنه را از سوی مسئولین شاهد بودیم که این جای تقدیر و تشکر دارد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه در افکار عمومی یک سری سوالاتی مطرح است که من فعلا راجع به آنها قضاوت و داوری نمی کنم، گفت: ما این سوالات را مطرح می کنیم، مسئولین نیز شفاف سازی کنند، برای مردم روشنگری کنند.

آیت الله میرعمادی، بیان داشت: از جمله سوالاتی که مطرح بوده این است که در شهر پروژه زیر گذر بهارستان و دو پل را داریم، مردم سوال می کنند آیا اعتبار این پروژه ها از قبل تامین شده بود یا نه؟ اگر در نظر گرفته شده چرا سرعت عمل ندارد؟ اگر اعتبار نبوده چرا سه پروژه را داشته ایم؟

وی، ادامه داد: سوال دوم این است که آیا در ساخت این پل های جدید کار کارشناسانه صورت گرفته است یا نه؟ مکان یابی و جا نمایی مناسب انجام گرفته است؟ آیا تمام اصول ایمنی و استانداردهای لازم در نظر گرفته شده یا نه؟ امروز می گویند در کنار پل انقلاب با این ارتفاع یک پل کوچک با این ارتفاع ساخته شده آیا این در آینده مشکلی به وجود می آورد یا نه؟

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه این سوالات را مردم دارند، مسئولان بیان کنند که این ارتفاع پل ها برای لایروبی و سیل های شدید تر از این سیل مناسب است؟ گفت: انسان عاقل و کارشناس کاری انجام می دهد که ۱۰۰ سال به درد بخورد، مردم می گویند یک پل ۱۰۰ سال پیش ساخته شده، کسی از آن ضرر ندیده اما آقایان دو پل در حال احداث دارند که مردم از آنها ضرر می کنند.

آیت الله میرعمادی، تاکید کرد: اگر مسئولان در این رابطه جوابی دارند پاسخ بدهند.