به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین، د مسجدالنبی (ص) اظهار کرد: کسانی که مظلومانه در سیاه چالهای زندان های طاغوت، بعد از تحمل سختی ها به شهادت رسیدند و یا بعدها به رحمت خدا رفتند بر ما حق دارند و وظیفه داریم انقلاب را بشناسیم و با همه وجود برای پایداری و صدور پیام آن پای کار باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: ۱۲ بهمن روزی است که امام خمینی (ره) از تبعید بازگشتند و کسی که امام را تبعید کرده بود، آواره شد به طوری که حتی اربابانش او را نمی پذیرفتند و آنقدر خداوند به امام و امّت عزت و اقتدار بخشیده بود که آمریکایی ها و اروپایی ها به سختی نوکر خود را پذیرفتند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: سخنگوی کاخ سفید در دوران انقلاب اسلامی در یکی از کشورها با شاه ملاقات می کند و در خاطرات خود می نویسد من از ضعف و بیچارگی این آدم تعجب کردم؛ کسی که پادشاه مملکتی بوده وقتی به او گفتم ما در آمریکا خانه ای می دهیم که تو بیایی آنجا زندگی کنی بسیار خوشحال شد اما همان را هم به او ندادند.

وی خاطرنشان کرد: شاه بعدها کنار فراعنه مصر رفت و با آنها هم جهنمی شد و این سرنوشت و عاقبت شاه ستمکار ایران بود، اگر وقایع انقلاب را بفهمیم، بسیاری از آیات قرآن و آیات الهی را نیز می توانیم از آن درک کنیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزروین تصریح کرد: زمانی که امام راحل در فرانسه حضور داشتند همانجا دولت موقت را تشکیل دادند، البته پیشنهادات زیادی برای ریاست این دولت موقت به امام راحل داده شد که بعدها امام خمینی(ره) فرمودند من با نخست وزیری این شخص موافق نبودم، و با ریاست جمهوری اولین بنی صدر خائن هم که معرفی شد موافق نبودم، اما به خواسته اطرافیان خود در پذیرش این دو نفر احترام گذاشت و شاید مصلحت نظام در آن زمان اینگونه بود.

امام جمعه قزوین افزود: شاید روز اول انقلاب که تازه نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، یک نیروی مسلمان انقلابی و واقعی و مکتبی مثل شهید رجایی انتخاب می شد، ممکن بود جنگ تحمیلی همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلابی شکل می گرفت و گرفتاری های بیشتری به کشور تحمیل می شد.

وی عنوان کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب، کشور برای مقابله با این حجم از توطئه های دشمنان آماده نبود، بسیج و سپاه مقتدر و ارتش توانمندی وجود نداشت، اما شاید تدبیر خدای متعال این بود دل دشمن به حضور منافقانی چون بنی صدر در جایگاه ریاست جمهوری خوش باشد و از طریق نفوذ امثالی چون بازرگان، بنی صدر و امیر انتظام فکر کردند می توانند کار انقلاب را تمام کنند.

آیت‌الله عابدینی ادامه داد: دشمن در ابتدای پیروزی انقلاب به چند منافق دلخوش شد و درخیالات خود نابودی انقلاب را در سر داشت، اما امام راحل با تاسیس بسیج و سپاه مقتدر نیروهای انقلابی و ارتش را ساماندهی و بازسازی کردند و در این شرایط نیروهای انقلابی به میدان آمدند و در دوران هشت ساله دفاع مقدس از عهده استکبار جهانی و هم پیمانان شرقی و غربی آنها برآمدیم.

خطیب نماز جمعه قزوین با اشاره به ورود امام در ۱۲بهمن ۱۳۵۷ به کشور بیان کرد: در آن دوران پیش از ورود امام خمینی(ره) به کشور دوستان و دشمنان ورود امام را به کشور صلاح نمی دانستند و یاران ایشان نگران حفظ سلامت امام بودند ودشمنان هم گمان میکردند با ورود امام وضعیت آنها وخیم می شود بنابراین گفتند شرایط برای ورود ایشان به کشور مناسب نیست.

عابدینی افزود: دوست و دشمن با آمدن امام خمینی (ره) مخالف بودند ولی امام فرمودند من فکر می کردم که باید بروم و این نور و تقوای الهی و بصیرت درونی بود که در وجود امام نور افشانی می کرد و همه می دانیم اگر امام در ۱۲ بهمن نمی آمد، کشور ما شرایطی مثل بحرین پیدا می کرد و انقلاب به نتیجه نمی رسید.

وی تصریح کرد:امام آمد وجمعیت انبوهی در استقبال ایشان حضور یافتند و آن چه که در تاریخ ودرتصاویر مشاهده می کنیم هیچگاه نمی تواند عظمت حضور مردم و استقبال از امام را نشان دهد.

امام جمعه قزوین بیان کرد: کیلومترها از مسیر جمعیت فشرده ای به استقبال امام آمدند و این مسافت مملو از جمعیت بود و مردم با همه عاطفه، احساس، ایمان و انتظار از ایشان استقبال کردند.

آیت الله عابدینی اظهار کرد: اربعین برای حمایت از قیام جهانی است، صدور انقلاب برای قیام جهانی است، حمایت از لبنان و غزه، یمن، سوریه، عراق و مقاومت اسلامی برای این است که می خواهیم بگوییم ما ظلم های زیادی دیده ایم اما خسته نیستیم و در مسیر حمایت از حق، استوار ایستاده ایم تا انقلاب به نتایج بزرگ و پیروزی های شگفت انگیز خود برسد.

برجام و FATF کشور را از پیشرفت باز می‌دارد

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: پیمان ها و لوایحی مانند FATF و برجام که غربی ها می نویسند و غرب زده ها نیز در مقابل غربی ها بی لیاقتی نشان می دهند و ناهمخوانی و ناسازگاریشان را با ملت و انقلاب نشان می دهند، بدانند که این لوایح هیچگاه باعث پیشرفت ملت ما نشده و نخواهد شد، بلکه جلوی پیشرفت ما را سد می کند و با اعتقادات دینی، معیارهای انقلابی، عقل، منطق و منافع ملت و کشور سر جنگ دارد و ما به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم انقلاب توسط غرب زدگان به این آفت ها و بلاها مبتلا شود.

ایت الله عابدینی یادآورشد: آمریکایی ها نمونه پیشرفته ای را از ابتدای پیروزی ملت ایران برای سرنگونی انقلاب به کار بردند، حضور جریان لیبرالیسم با سرکارآمدن دولت موقت توسط بنی صدر یکی از این اقدامات برای سرنگونی انقلاب نوپای ایران بود، جریان نفاق و ترور با حضور منافقین و مجاهدین خلق که منجر به ترور ۱۷ هزار نیروهای انقلابی و بزرگان کشور شد از دیگر ترفندهای دشمنان نظام بود که نتیجه نداد.

امام جمعه قزوین افزود: به راه انداختن فتنه های مذهبی و قومیتی یکی دیگر از توطئه های دشمن بود که در خوزستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و کردستان به دنبال ایجاد اختلاف بین مردم ایران بودند و راه اندازی چند کودتای مختلف و جنگ هشت ساله تحمیلی، تدارک جنگ نرم و تهاجم فرهنگی از جمله این دشمنی هاست.

وی ادامه داد: تحریم های مختلف و جنگ اقتصادی که امروز کشور با آن دست و پنچه نرم می کند حاصل توطئه دشمنان و بی تدبیری غرب زدگان داخلی است که همه این اتفاقات رخ داد تا این انقلاب به ۴۰ سالگی خود نرسد، اما به لطف خدای متعال و پشتیبانی ملت ایران، با وجود همه سختی ها این انقلاب محکم سرجای خود باقی مانده است.

آیت‌الله عابدینی گفت: کسانی که قصد دارند ملت ایران را به گرسنگی بکشانند تا از دین و اعتقاداتمان را برگردانند کور خوانده اند، ما از عوامل این گرانی ها و بی لیاقتی های مدیریتی باخبر هستیم، استکبار جهانی نوع پیشرفته تر این حیله ها و نیرنگ ها را در ونزوئلا اعمال می کند و فرد خودخوانده ای را به عنوان ریاست جمهوری برای این کشور معرفی کرده و مانند فتنه سال ۸۸ ایران به دنبال سرنگونی رئیس جمهور قانونی این کشور هستند.

خطیب نماز جمعه قزوین ادامه داد: سران آمریکایی قصد دارند منطقه آمریکای لاتین را از نفوذ ایران و برخی کشورهای قدرتمند و اقتصادی باز دارند و مانع حضور کشورهای اسلامی و قدرتمند اقتصادی در این منطقه شوند.

وی یادآور شد: آمریکای لاتین با حضور ونزوئلا ۱۶کشور را درخود جای داده است و از حدود شانزده سال گذشته تا به امروز ۱۶۲ کودتا در این کشورها رخ داده که عامل اکثر این کودتاها کشور امریکا بوده، البته هیچ زمانی این رویدادها به نتیجه نرسیده، زیرا آمریکا در حال افول است.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: امروز سران آمریکا به خوبی درحال مشاهده افول و شکست خود هستند و انقلاب اسلامی با مقاومت مردم در منطقه سرعت افول آمریکا را افزایش داده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: امروز قدرت بزرگ جهان با ام القرایی ایران اسلامی درحال مهندسی است و این مرکزیت درحال ایجاد شدن است، البته ما شبیه مستکبران عمل نمی کنیم که به سلاح و سرنیزه و ظلم متکی باشیم بلکه به ایمان و مردم و عدالت خواهی تکیه داریم.

وی بیان کرد: در غرب مستکبران به دنبال چپاول ملت های جهان هستند تا خودشان ماندگار بمانند، اما در نگاه انقلاب ما از دانشگاه زهرایی یاد گرفته است که «الجار، ثم الدار»، یعنی باید به فکر مستضعفان و محرومان جهان باشیم.

خطیب جمعه قزوین تأکید کرد: ما با فرهنگی به میدان می آییم که در آن گفته می شود اول همسایه بعداً خودمان و این فرهنگ، نگاه پیروز جهان است و با ظهور امام زمان (عج) کامل می شود و جهان را از سیطره شیاطین می رهاند.

وی با تأکید بر اینکه معیشت مردم باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد، گفت: گاهی سخنانی از رئیس جمهور و وزرا شنیده می شود که مسائل اصلی نیست بلکه امور حاشیه ای است و باید آن را کنار بگذارند و دنبال دغدغه اصلی مردم باشند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: یکی از مسائل مهم مردم، تهیه نان، گوشت، تغذیه و مایحتاج ضروری مردم و اشتغال جوانان و وضعیت بازار است که باید مورد توجه رئیس جمهور، وزرا و دست اندرکاران باشد و همه حاشیه ها را باید کنار بگذارند و به وضعیت زندگی مردم توجه کنند.

مسئولان بجای برگزاری جشن تولد، مشکل صف‌های گوشت را حل کنند

نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: متأسفانه می شنویم معاون رئیس جمهور در یکی از کاخ های شاه جشن تولد برگزار می کند در حالی که مردم در گرفتاری های خودشان در گیر هستند؛ شما به جای اینکه جشن تولد برگزار کنید بروید صف گوشت را ببینید و مشکل آن را حل کنید، جلوی قاچاق گوشت را بگیرید، برای حل مشکلات مردم وقت بگذارید، واقعا آنقدر وقت اضافه دارید که جشن تولد بگیرید؟

انقلاب نکردیم که مسئولان در کاخ شاه جشن تولد بگیرند

وی اضافه کرد: اگر می خواستیم مسئولان ما در کاخ ها جشن تولد بگیرند که همان شاه بود، چرا آنها را از مملکت بیرون کردیم؟ آنها لیاقت مردم، مملکت و اسلام را نداشتند و اگر شما نیز مانند آنها رفتار کنید بی لیاقتی شما را نشان می دهد و اینکار با انصاف و عقل سازگاری نداشت و جای تأسف است که کسی در این شرایط حال و حوصله جشن تولد داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به دستگیری خبرنگار پرس تی وی گفت: بازداشت و آزادی خانم مرضیه هاشمی جز بدبختی و رسوایی برای سران آمریکا درپی نداشت و با این کار، دموکراسی آمریکایی را در کشتار ۱۷ شهریور، قتل عام مردم ایران، یمن، عراق، سوریه، بحرین و غزه به خوبی متوجه شده بودیم اما حمایت از بانوان و دموکراسی در برخورد با این خانم خبرنگار به خوبی معنا شد و روسیاهی برای آمریکایی ها برجا ماند.

امام جمعه قزوین افزود: ما به عدالت خواهی مردم فرانسه احترام می گذاریم و معتقدیم این بغضی که از مردم فرانسه فوران کرده در گلوی بسیاری از مردم کشورهای اروپایی وجود دارد و بزودی فوران خواهد کرد و این بغض از طرف مستکبران قابل کنترل نخواهد بود، ما این پیام انقلابی مردم خود را به مردم عدالت خواه سرتاسر جهان می رسانیم زیرا آنها گفته اند که از مردم ایران الهام گرفته اند، مردم ایران عدالت خواهی مردم جهان را تحسین می کنند و پشتیبان حرکت عدالت خواهانه آنها هستند.

وی یادآور شد: در این ایام درگذشت مجاهد و مبارز انقلابی کشور مرحوم حاج محمدنبی حبیبی را شاهد بودیم، شخصیتی که از ۱۵ خرداد که امام راحل قیام خود را آغاز کردند پای کار انقلاب و مبارزه بود، وی قائم مقام بنیاد غدیر و دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بود که در سنگر ارزش های انقلاب تلاش داشت که امیدواریم، روحشان با انبیا و اولیای الهی محشور شود.

آیت الله عابدینی اظهار کرد: باید قدردان نعمت های الهی، نعمت ولایت و نعمت انقلاب اسلامی باشیم و ارزش فداکاران، ایثارگران، مبارزان و شکنجه دیده ها و به شهادت رسیده ها برای پیروزی انقلاب اسلامی را بدانیم.